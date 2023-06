"A un mese dall’alluvione, basta ritardi dal governo"

A un mese dall’alluvione ‘basta ritardi da parte del governo: nomini subito il commissario straordinario’. Cgil Forlì e Cgil Cesena si uniscono all’appello lanciato da Massimo Bussandri, segretario generale Cgil Emilia Romagna, e chiedono inoltre che l’esecutivo "ascolti la Regione e la nostra Provincia". In una nota le Camere del lavoro della provincia romagnola fanno proprie infatti le richieste avanzate dal portavoce sindacale regionale: oltre alla nomina urgente del commissario, serve approvare un nuovo Decreto Legge che garantisca risarcimenti al 100% per i danni subiti dalla popolazione e risorse adeguate per la ricostruzione. Trascorso oramai un mese "sono inaccettabili- sottolineano- i ritardi e i rimpalli da parte del governo nella gestione dell’emergenza". Citando Bussandri, Cgil Forlì e Cigl Cesena puntano il dito contro il governo dunque che "senza ragioni plausibili sta continuando a rimandare a data da destinarsi la nomina del commissario". Tale nomina, spiegano, è necessaria per garantire i risarcimenti danni e per aprire il cantiere della ricostruzione. Quindi "serve un Protocollo per la legalità e la qualità del lavoro che tenga fuori le mafie dalla ricostruzione e- proseguono- serve anche un Piano per la giusta ricostruzione che abbia a riferimento gli obiettivi del Patto per il lavoro e per il clima”. Inoltre Cgil chiede che il commissario sia nominato “in continuità con la gestione dell’emergenza, avendo come riferimento il quadro istituzionale regionale e la cabina di regia nel tavolo del Patto per il lavoro e per il clima di cui fanno parte enti locali e forze sociali ed economiche". In conclusione: "Come Cgil Forlì e Cesena abbiamo visto la solidarietà arrivare da tutta Italia- rilevano- Ora chiediamo al governo di ascoltare la nostra Regione e la nostra provincia, una delle più toccate dall’emergenza".

