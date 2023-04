A Valleripa concluso il corso di potatura di piante

La comunità monastica di Valleripa ha ospitato la conclusione del corso di potatura per piante da frutto organizzato a Linaro, che ha visto la partecipazione entusiasta di molti allievi sia del luogo, sia del cesenate, grazie alle ’lezioni’ di Venanzio Censi. Fra l’altro la comunità di Valleripa cura un terreno con 700 piante di ulivo. Molti i commenti positivi: "Abbiamo scoperto con gioia che per tener vivi questi piccoli borghi dove non c’è più nè banca, nè ufficio postale, nè scuola, negozi, bar, alla fine non servono strutture...ma basta che ognuno degli abitanti metta a disposizione gratuitamente degli altri le proprie competenze. A Linaro ci si ritrova, si parla, si cresce, si organizza, si aumenta quella qualità della vita che nessun Pil potrà mai considerare". Ne sono esempio i presepi nel borgo, l’ospitalità, la gestione dell’ostello, della biblioteca e dai 100 iscritti alla Pro loco.

Edoardo Turci