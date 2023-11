A Valverde si rifà la nuova rete fognaria

In via Bramante a Valverde, sono cominciati i lavori per rifare la rete fognaria con un investimento di 460mila euro. La ditta di Brisighella in due settimane sistemerà l’asfalto dopo il cedimento che ha creato una voragine il 25 settembre. Lo ha comunicato il sindaco, specificando che è stato necessario attendere alcune settimane per permettere a 2iReteGas di eseguire un intervento su una conduttura del gas. Dopo queste operazioni preliminar non previste, si comincerà con la sistemazione della fogna bianca.