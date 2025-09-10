A Venezia in nave per i bianconeri. Come nel 2004, i tifosi ci riprovano

A Venezia in nave, il penultimo giorno d’estate, solcando le acque dell’Adriatico, gustandosi il vento sulla pelle e il risotto di mare servito a bordo, accompagnato da un buon brindisi a corredo di un viaggio che sarà decisamente difficile da dimenticare. Soprattutto nel caso in cui la band di mister Michele Mignani dovesse riuscire a piazzare un colpaccio in laguna. Il 20 settembre non è lontano e il popolo dei tifosi bianconeri si sta già mettendo al lavoro per organizzare quella che potrebbe essere la trasferta più suggestiva della stagione.

La firma è del gruppo ‘Insieme per il Cesena’ che ha deciso di proporre una domenica sui generi, unendo alla passione per il pallone e al piacere di godersi la trasferta insieme, la suggestione di partire da Cesenatico e puntare verso la città di Marco Polo con l’intento di andare a compiere un’impresa. "Fin dal momento in cui abbiamo visto che il Venezia sarebbe venuto a farci compagnia in B abbiamo iniziato a pensare all’idea di andare via mare – a raccontare i piani, col sorriso sulle labbra e tutta la passione di chi vive in simbiosi col Cavalluccio, è Johnny Pastorelli, uno degli ideatori del viaggio – ovviamente il calendario doveva darci una mano, perché affrontare l’escursione nel cuore dell’inverno sarebbe stato proibitivo. L’ideale era la primavera inoltrata, ma ci accontentiamo anche dalla fine dell’estate. Potrebbe essere davvero una bella esperienza. Purtroppo però abbiamo avuto poco tempo per avviare la macchina organizzativa e ci rendiamo conto che i costi sono superiori rispetto alla media delle altre trasferte". La cifra indicata è di 80 euro a persona, con eventualmente possibilità di cena e brindisi a bordo durante il rientro. Si partirà alle 7 di domenica 20 settembre dal porto di Cesenatico per raggiungere la laguna dopo 5 o 6 ore, dunque perfettamente in tempo per il calcio d’inizio alle 15.

"Logisticamente gli spostamenti saranno semplici – prosegue Pastorelli – dal momento che arriveremo direttamente in prossimità del settore ospiti. Contando di ripartire intorno alle 18, il rientro in Romagna sarebbe entro mezzanotte. Le prime adesioni stanno arrivando e l’interesse da parte dei tifosi è palpabile. Ma restiamo ancora alla finestra, perché per poter confermare il viaggio servirà un numero minimo di 100 partecipanti. Abbiamo già visonato la nave, che è confortevole, dotata di ampi spazi e ha pure il bar". Chiunque volesse chiedere informazioni o prenotarsi può contattare uno dei seguenti numeri: 349-4914527; 348-1750873 e 338-5041146. Già in passato il popolo bianconero si mosse via mare, in particolare nella trasferta dei playoff contro Rimini nel 2004. Andò benissimo. Venezia è più lontana, gli avversari sono più forti, la categoria è più alta. Ma il vecchio cuore romagnolo è sempre lo stesso.