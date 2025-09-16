A Villa Silvia Carducci dieci giorni da circo

Dopo il successo della prima edizione, torna ‘E se un Teatro Tenda e Cesena…’, rassegna di spettacoli circensi, concerti ed eventi collaterali proposta dal Teatro Zigoia, come proposta artistica accessibile, inclusiva e festosa per tutte le età. L’iniziativa, che si svolgerà da giovedì a domenica 28 settembre nel parco di Villa Silvia Carducci in collaborazione con CNIS Cesena, è parte della rassegna ‘Monti Orfici’ che ospita artisti italiani e internazionali per spettacoli, concerti e laboratori aperti a tutti con l’obiettivo di ritrovare modalità lente dello stare insieme e rinsaldare il legame tra natura, arte e vita.

Per dieci giorni, un tendone ospiterà serate all’insegna del circo-teatro popolare, della musica dal vivo e della convivialità. Il pubblico troverà un’atmosfera unica, immersa nel verde, dove l’arte si intreccia con il paesaggio e la voglia di stare insieme. Ospite speciale di questa edizione è il Circo Paniko, collettivo composto da oltre venti artiste e artisti che da più di quindici anni porta in scena spettacoli di circo contemporaneo senza animali, mescolando abilità acrobatiche, musica dal vivo e poesia teatrale per un teatro popolare che sia luogo d’incontro davvero per tutti. Il programma propone tre produzioni originali del collettivo: Apocalippo, Fragile, un matinée Cabaret dedicato alle scuole, e momenti musicali con artisti come Marimba Los Manguitos, Lullo Mosso e Asfalto Negro.

Si comincia giovedì alle 21 con Apocalippo – Circo Paniko. Venerdì 19 settembre, alle 19:30, concerto live Marimba Los Manguitos, e alle 21 Apocalippo – Circo Paniko. Sabato 20 settembre, alle ore 19:30 Lullo Mosso Il Mototrabbasso – concerto live, alle ore 21:00 Apocalippo – Circo Paniko. La rassegna proseguirà domenica 21 settembre, a partire dalle ore 15:30.

Info su www.teatrozigoia.org oppure scrivere una mail a info@teatrozigoia.org.