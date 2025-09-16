A Villa Silvia Carducci dieci giorni da circo

La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Cesena
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Cesena
16 set 2025
16 set 2025
REDAZIONE CESENA
Parte giovedì la seconda edizione della rassegna di spettacoli e concerti ’E se un teatro tenda a Cesena...’.

Ospite. di questa edizione è il Circo Paniko, collettivo composto da artisti che da più di quindici anni porta in scena spettacoli di circo contemporaneo

Dopo il successo della prima edizione, torna ‘E se un Teatro Tenda e Cesena…’, rassegna di spettacoli circensi, concerti ed eventi collaterali proposta dal Teatro Zigoia, come proposta artistica accessibile, inclusiva e festosa per tutte le età. L’iniziativa, che si svolgerà da giovedì a domenica 28 settembre nel parco di Villa Silvia Carducci in collaborazione con CNIS Cesena, è parte della rassegna ‘Monti Orfici’ che ospita artisti italiani e internazionali per spettacoli, concerti e laboratori aperti a tutti con l’obiettivo di ritrovare modalità lente dello stare insieme e rinsaldare il legame tra natura, arte e vita.

Per dieci giorni, un tendone ospiterà serate all’insegna del circo-teatro popolare, della musica dal vivo e della convivialità. Il pubblico troverà un’atmosfera unica, immersa nel verde, dove l’arte si intreccia con il paesaggio e la voglia di stare insieme. Ospite speciale di questa edizione è il Circo Paniko, collettivo composto da oltre venti artiste e artisti che da più di quindici anni porta in scena spettacoli di circo contemporaneo senza animali, mescolando abilità acrobatiche, musica dal vivo e poesia teatrale per un teatro popolare che sia luogo d’incontro davvero per tutti. Il programma propone tre produzioni originali del collettivo: Apocalippo, Fragile, un matinée Cabaret dedicato alle scuole, e momenti musicali con artisti come Marimba Los Manguitos, Lullo Mosso e Asfalto Negro.

Si comincia giovedì alle 21 con Apocalippo – Circo Paniko. Venerdì 19 settembre, alle 19:30, concerto live Marimba Los Manguitos, e alle 21 Apocalippo – Circo Paniko. Sabato 20 settembre, alle ore 19:30 Lullo Mosso Il Mototrabbasso – concerto live, alle ore 21:00 Apocalippo – Circo Paniko. La rassegna proseguirà domenica 21 settembre, a partire dalle ore 15:30.

Info su www.teatrozigoia.org oppure scrivere una mail a info@teatrozigoia.org.

