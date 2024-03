A Villa Torlonia una serata ’Poetica’

Una mappa “umanografica” dei paesi italiani, un viaggio alla scoperta di luoghi che conservano la memoria della gente che li ha abitati. Il tutto grazie alla potenza evocativa delle parole di Franco Arminio, poeta e paesologo, che diventano la bussola per "ritrovare l’anima di un paesaggio che sta lentamente scomparendo". Ecco allora che, attraverso il potere della poesia, tornano a vivere personaggi mitologici e personaggi popolari, figure il cui ricordo affiora ancora oggi nei discorsi di chi è rimasto.

In occasione della Giornata mondiale della poesia, domani alle 21 sul palco di Villa Torlonia Teatro a San Mauro Pascoli ci sarà “Poetica”, spettacolo con Tindaro Granata, Enrico Pittaluga, Francesca Porrini,

Caterina Carpio, Federica Dominoni. Si tratta del penultimo appuntamento della stagione teatrale “Pieno di voci”.

Tindaro Granata mette la propria scrittura al servizio della poesia di Franco Arminio, sperimentando un modo originale di far dialogare poesia e drammaturgia teatrale, a volte includendo l’una all’altra, a volte rimanendo separate per unirsi solo attraverso lo spazio vuoto. Tindaro ha scritto grazie al confronto continuo con gli attori e le attrici in scena della compagnia Proxima Res.

Con i loro ricordi sono

nate le cinque storie, che raccontano un momento cruciale nella vita di una persona, un abbandono.

L’intuizione della scenografa e costumista di Proxima Res, Margherita Baldoni, crea un paese immaginario, onirico e originale, con cinque stendini sui quali si appendono i sogni e si fanno sgocciolare le fatiche di una vita di mille e più emozioni. Info

e prenotazioni

al 370.3685093.