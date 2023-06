A Villamarina la nuova sede temporanea dei pompieri volontari

I Vigili del fuoco volontari di Cesenatico hanno una nuova sede temporanea a Villamarina, nella ex scuola di via Leone, dove ha già sede anche la Caritas cittadina. In attesa che vengano realizzati i lavori di ristrutturazione dell’edificio in via Saffi, in parte danneggiato dall’incendio doloso appiccato la notte del 27 febbraio da uno squilibrato 21enne di Cesena, la Giunta ha deciso di allestire qui la sede provvisoria dei pompieri volontari.

I locali utilizzati sono quelli in cui si svolge abitualmente il servizio di dopo scuola in collaborazione con l’Unione Rubicone e Mare e saranno oggetti di lavori di adeguamento per mettere i volontari nelle migliori condizioni di operatività, con la riorganizzazione dei locali, il funzionamento delle docce e piccoli interventi di manutenzione.

Questa soluzione è provvisoria e potrà essere sfruttata fino al 31 agosto, mentre partiranno i lavori di ripristino della sede di via Saffi. Per ’Radiosoccorso’ è stata invece trovata la soluzione, sempre provvisoria, con un modulo prefabbricato adiacente alla vecchia sede. Ricordiamo che nell’edificio di via Saffi i danni ammontano a 390mila euro e prima di concludere l’iter dell’assicurazione per il risarcimento, l’Amministrazione ha deciso di attuare una prima tranche di interventi per 140mila euro, il cui inizio è imminente.

Il sindaco Matteo Gozzoli è intervenuto così: "I Vigili del fuoco volontari sono una realtà importante per Cesenatico, così come Radiosoccorso. Per questo è importante garantire la loro operatività e fornire questa soluzione temporanea per rispondere all’incendio doloso di fine febbraio che ha colpito tutta la comunità e messo in difficoltà l’Amministrazione".

