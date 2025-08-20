A Ville tre giorni di festa con la pera cocomerina

Un fine settimana, da venerdì a domenica, all’insegna della "Sagra della pera cocomerina", nel borgo di Ville di Montecoronaro, giunta alla 21° edizione. Una pera di piccole dimensioni, eletta già da vari anni a presidio Slow Food, il cui nome si riferisce, appunto, alla sua polpa che, nel raccolto più tardivo, assume un intenso colore rosso cocomero.

Tre giorni di festa, organizzati dalla Pro Loco, in onore del frutto simbolo di quella piccola località del territorio sud di Verghereto. Un frutto recuperato dal rischio dell’oblìo e dell’estinzione. Anche quest’anno la tre giorni in omaggio alla pera cocomerina propone numerosi appuntamenti e spettacoli che prenderanno il via venerdì sera con aperitivi, cui seguirà dalle 19 la cena allo stand gastronomico, dove si potrà gustare anche il tortello sulla lastra di Corezzo. Poi alle 20,30 spettacolo comico 7 Cervelli, musica live con Outside Band e Forever Young Marco Gusman & Voice Vemax.

Sabato la sagra comincia alle 9 con la gara di ricerca per cani da tartufo. Alle 12 pranzo allo stand gastronomico, alle 19 cena con specialità tipiche locali. Alle 21 spettacolo musicale Moka Club e a seguire Niko DJ & Voice Vemax.

Domenica, durante la giornata, avrà luogo la mostra mercato, degustazione e vendita di pera cocomerina e suoi derivati e si terranno vari spettacoli, iniziative, giochi per grandi e piccoli. La sera, alle 20,30, sul palco anche quest’anno salirà la finale regionale Miss Italia, cui seguirà l’intrattenimento musicale con Ugolini Dj.

Venerdì e sabato avrà luogo il servizio di navetta gratuito Sansepolcro-Pieve Santo Stefano-San Piero in Bagno.

gi.mo.