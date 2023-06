Abbandonano rifiuti ma sono ripresi dalle telecamere

A Sogliano al Rubicone, le telecamere ricollocabili della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, utilizzate per contrastare i fenomeni di abbandono di rifiuti, hanno ripreso un autocarro che si accostava a bordo strada da cui sono scese due persone che dal cassone hanno abbandonato rifiuti edili di vario tipo, tutti classificabili non pericolosi, a bordo strada e quindi sono ripartiti.

Le indagini hanno portato a individuare la ditta a cui appartiene l’autocarro ubicata nel Montefeltro. Su iniziativa della polizia locale, che ha denunciato il titolare per abusiva gestione di rifiuti speciali e per l’illecito abbandono documentato dalle immagini, il Gip del Tribunale di Forlì ha emesso un decreto di sequestro dell’autocarro, finalizzato alla sua confisca.

Dice Alessandro Scarpellini comandante della polizia locale del Rubicone: "L’occasione è propizia per ricordare a tutti che molto spesso questi fenomeni di abusivismo e di abbandono rifiuti conseguono a lavori effettuati ’in nero’ e pertanto l’invito è quello di non rendersi complici dell’inquinamento ambientale facendo pagamenti tracciabili e pretendendo la documentazione fiscale necessaria. L’ambiente è di tutti ed è preso in prestito dalle generazioni future".

e. p.