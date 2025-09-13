Abbatte un cartello e scappa: scovato dalla Polizia locale

Nella notte fra domenica e lunedì a Savignano sul Rubicone qualcuno con un’automobile, perdendone il controllo, ha abbattuto la segnaletica stradale posizionata in via della Resistenza nella rotatoria all’incrocio con via Togliatti. Dopo il sinistro, il responsabile se ne è andato senza comunicare nulla nè alle forze dell’ordine nè al Comune che è proprietario della strada.

La mattina successiva, rilevati i danni e, soprattutto le tracce lasciate dal veicolo che hanno consentito di individuare con precisione marca e modello dell’autovettura coinvolta, una Golf, gli agenti della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare hanno iniziato la ricerca del responsabile del danno. Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza non hanno dato risultati e anche le ricerche condotte presso le carrozzerie della zona risultate infruttuose.

Ma mercoledì gli agenti hanno notato dietro di loro in marcia nella via Emilia un’autovettura del modello cercato con danni alla parte anteriore compatibili col sinistro rilevato. Alla guida un magrebino, residente in zona, di 69 anni, al quale sono state contestate varie violazioni al codice della strada con varie sanzioni e poi dovrà ora rifondere il Comune.

