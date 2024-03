Abbatte un cartello e scappa: scoperto e multato

Nel tardo pomeriggio di martedì un cittadino ha telefonato alla polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare per segnalare che era stato abbattuto un palo della segnaletica stradale collocato sulla via Emilia nella grande rotonda che porta a Gatteo e al mare, a Borghi e Sogliano al Rubicone, a Cesena e a Rimini. Una pattuglia della polizia locale era transitata nel luogo indicato pochi minuti prima e il segnale era perfettamente al suo posto e pertanto il fatto segnalato era evidentemente avvenuto da pochissimo tempo. Gli agenti della polizia locale hanno provveduto a visionare subito le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino poste agli ingressi della città e in tal modo a individuare l’autovettura coinvolta, che poi è stata rintracciata velocemente. A bordo una coppia di coniugi residenti in zona. Il conducente, un 21enne ha detto, come altre volte è accaduto in situazioni simili, che, siccome non si era fatto male nessuno, aveva pensato bene di continuare la propria marcia, tenendosi i danni riportati dal veicolo, senza avvisare alcun organo di polizia stradale. All’uomo sono state contestate violazioni al codice della strada, per circa 400 euro di sanzioni. Il Comune di Savignano sul Rubicone dovrà essere risarcito del danno riportato dalla segnaletica.

e.p.