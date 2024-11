"Abbattiamo le barriere politiche per snellire la burocrazia"

La difesa del territorio dalle alluvioni e la sanità, sono due dei principali temi affrontati in un incontro tenuto dal candidato al consiglio regionale per i civici con De Pascale, Michele Fiumi, assieme a liberi professionisti e imprenditori di Cesenatico e dintorni, che si sono dati appuntamento all’osteria da Liberio. Sul versante della difesa del territorio, Fiumi, la cui famiglia ha avuto tre case alluvionate in due anni ed è portavoce del Comitato unitario vittime del fango di Forlì, ha lanciato la proposta di eliminare le barriere fra i partiti: "Le forze politiche del territorio devono lavorare assieme, per far in modo di avere progetti di difesa dalle alluvioni in tempi rapidi, coinvolgendo la regione Emilia-Romagna e il Governo, facendo diventare una priorità questo genere di interventi. La burocrazia purtroppo è un problema anche su questo tema, perchè ci sono sì progetti che richiedono anni, come ad esempio l’innalzamento dei ponti, ma ce ne sono anche di fattibili subito, come la rimozione dei tronchi e delle sterpaglie dai fiumi e l’innalzamento degli argini in alcuni tratti dei fiumi romagnoli". Sulla sanità: "In Emilia-Romagna abbiamo un livello alto di servizi sanitari, con il pubblico che fa la differenza in molti ambiti e siamo un esempio in Italia e in Europa. Dobbiamo tenere alto il profilo qualitativo e aggiustare alcune prestazioni che da buone possono diventare eccellenti. Mi riferisco in particolare ai Cau, i Centri di assistenza e urgenza, dove l’aspetto organizzativo può migliorare attraverso il coinvolgimento anche dei medici di base, ed ai servizi alla terza età, in quanto molte persone anziane hanno difficoltà ad accedere al fascicolo sanitario".

g. m.