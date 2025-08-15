"Abbattimenti e potature, salvaguardare anche il patrimonio privato"

Il gruppo consiliare della lista civica Cesena Siamo Noi punta l’attenzione non solo sul verde pubblico, ma anche sul patrimonio privato, in merito all’abbattimento e alle potature di alberi. "I parchi e giardini privati – afferma Csn in una nota, annunciando un’interrogazione sul tema – sono un importante patrimonio di spazi verdi permeabili, di alberi e di arbusti che, insieme al verde pubblico, contribuisce al benessere ambientale e alla bellezza della città. Per questo la cura del verde privato è fondamentale, anche per aiutare a contrastare i fenomeni estremi dovuti al clima che cambia. Abbattere alberi danneggia l’ambiente, la salute, la biodiversità, le specie nidificanti, la vivibilità degli ambienti urbani sempre più roventi, il decoro cittadino e paesaggistico dello spazio pubblico".

Ricordando il suo interesse per il verde pubblico e il contrasto all’abbattimento di alberature negli spazi pubblici che preoccupano i cittadini, Cesena Siamo Noi osserva che "minore attenzione viene posta al trattamento che subiscono gli alberi dei giardini privati". E prosegue: "Nonostante il Comune di Cesena sia dotato di un articolo del Regolamento edilizio (il 2.3.18) che disciplina l’abbattimento e le potature di alberature in aree private, da tempo raccogliamo segnalazioni di potature indiscriminate o tagli di alberi nei giardini privati. Ricordiamo anche che non esiste ancora un Regolamento del Verde organico e unitario, per il quale mesi fa abbiamo presentato una mozione che è stata votata all’unanimità del Consiglio comunale". Csn invita quindi all’attenzione non solo per il verde pubblico, ma "anche per la salvaguardia del verde privato, incentivando le buone pratiche di salvaguardia e mantenimento del patrimonio arboreo esistente".