Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
Cronaca"Abbattimenti e potature, salvaguardare anche il patrimonio privato"
15 ago 2025
REDAZIONE CESENA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. "Abbattimenti e potature, salvaguardare anche il patrimonio privato"

"Abbattimenti e potature, salvaguardare anche il patrimonio privato"

Il gruppo consiliare della lista civica Cesena Siamo Noi punta l’attenzione non solo sul verde pubblico, ma anche sul patrimonio...

Operazioni di potatura delle alberature in città (foto di repertorio)

Operazioni di potatura delle alberature in città (foto di repertorio)

Per approfondire:

Il gruppo consiliare della lista civica Cesena Siamo Noi punta l’attenzione non solo sul verde pubblico, ma anche sul patrimonio privato, in merito all’abbattimento e alle potature di alberi. "I parchi e giardini privati – afferma Csn in una nota, annunciando un’interrogazione sul tema – sono un importante patrimonio di spazi verdi permeabili, di alberi e di arbusti che, insieme al verde pubblico, contribuisce al benessere ambientale e alla bellezza della città. Per questo la cura del verde privato è fondamentale, anche per aiutare a contrastare i fenomeni estremi dovuti al clima che cambia. Abbattere alberi danneggia l’ambiente, la salute, la biodiversità, le specie nidificanti, la vivibilità degli ambienti urbani sempre più roventi, il decoro cittadino e paesaggistico dello spazio pubblico".

Ricordando il suo interesse per il verde pubblico e il contrasto all’abbattimento di alberature negli spazi pubblici che preoccupano i cittadini, Cesena Siamo Noi osserva che "minore attenzione viene posta al trattamento che subiscono gli alberi dei giardini privati". E prosegue: "Nonostante il Comune di Cesena sia dotato di un articolo del Regolamento edilizio (il 2.3.18) che disciplina l’abbattimento e le potature di alberature in aree private, da tempo raccogliamo segnalazioni di potature indiscriminate o tagli di alberi nei giardini privati. Ricordiamo anche che non esiste ancora un Regolamento del Verde organico e unitario, per il quale mesi fa abbiamo presentato una mozione che è stata votata all’unanimità del Consiglio comunale". Csn invita quindi all’attenzione non solo per il verde pubblico, ma "anche per la salvaguardia del verde privato, incentivando le buone pratiche di salvaguardia e mantenimento del patrimonio arboreo esistente".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

DegradoAmbiente