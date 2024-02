Abbazia del Monte, ritiro per i politici Incontro annuale a Cesena per operatori sociali e politici sul tema della spiritualità nell'impegno socio-politico, promosso dalla Commissione diocesana 'Gaudium et Spes'. Presieduto dal vescovo di Faenza-Modigliana, monsignor Mario Toso, il programma prevede una Messa e una riflessione seguita da dibattito.