Abbellimento rimandato al 2026. Galleria Urtoller, slittano i lavori

Il Comune di Cesena è arrivato lungo sull’intervento di abbellimento progettato in galleria Urtoller fissato per quest’anno, ma che slitterà al 2026. Solo il 12 settembre si terrà un incontro tra gli assessori comunali, un rappresentante della Soprintendenza alle Belle Arti e la amministratrice del condominio e della galleria di negozi Urtoller per definire i materiali e le scelte progettuali ed è dunque tecnicamente impossibile che la riqualificazione possa essere avviata entro l’anno.

"In effetti incombono le festività natalizie, un periodo in cui è bene che i negozi e i clienti non abbiano intralci per lo shopping – afferma l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari – e quindi non è il caso di avventurarsi in lavori che non potrebbero essere ultimati prima di dicembre. Meglio attendere l’inizio del prossimo anno".

Galleria Urtoller, tra corso Mazzini e via Fantaguzzi in pieno centro, è stata realizzata ai primi anni ’60 da un imprenditore privato con un intervento sull’antico palazzo nobiliare Urtoller da cui sono state ricavate unità abitative e negozi. Dell’intervento di riqualificazione in galleria Urtoller si parla dal 2023. L’amministrazione ha destinato centocinquantamila euro per il restyling. Fondamentale è l’acquisizione del parere della Soprintendenza, che richiede un certo tempo e di qui c’è il timore di altre lungaggini. I lavori riguarderanno la nuova pavimentazione, l’allineamento del marciapiede su corso Mazzini, la nuova illuminazione. L’intervento non prevede l’abbellimento del soffitto, complessa e oneroso.

Tutto è dunque rimandato al 2026, con qualche inevitabile contrarietà degli esercizi commerciali che attendevano l’esecuzione dei lavori in primavera o in estate per chiudere la partita e poter sfoggiare la galleria rimessa a nuovo per le festività natalizie.

L’intervento su Galleria Urtoller è un’opera una tantum che per il momento non prevede la prosecuzione in altre gallerie commerciali del centro come Almerici, Oir e Isei. Più di tutte, ad aver bisogno di un ripopolamento che non è avvenuto e magari ad una rifunzionalizzazione è galleria Oir che si auspica possa trarre giovamento dalla apertura della nuova Pinacoteca con i lavori in corso e dove il nuovo bar Al Roma, appena inaugurato nei locali dello storico bar Roma, può fungere da elemento attrattore per il passaggio.

Fra tutte, le gallerie Urtoller e Almerici sono quelle a più spiccata vocazione commerciale con molteplici esercizi di abbigliamento che costituiscono l’offerta principale, anche se non unica, in una posizione di assoluta centralità nel salotto del centro.