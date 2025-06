"Abbellire le vie Pescheria e Quattordici"

In centro storico ci sono ancora zone da rigenerare per riportarle al decoro abbellendole e rilanciando il commercio. A sostenerlo è il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani (nella foto). "Oltre alle gallerie del centro in cui abbiamo auspicato interventi di rigenerazione - prosegue Patrignani - c’è la fascia di porticati da corso Ubaldo Comandini a piazza del Popolo in cui l’amministrazione comunale potrebbe sostenere le migliorie dei privati che andrebbero sollecitati ad agire con l’appoggio economico del Comune".

"Si pone inoltre il problema di recuperare via Pescheria – prosegue Patrignani – con un intervento sul manto in continuità con quello di piazza Amendola. Via Pescheria, dove alcuni ex locali commerciali sono stati trasformati in garage e ciò dovrebbe indurre ad una riflessione, attualmente si divide in due parti: quella adiacente a piazza Amendola è ravvivata da esercizi pubblici, mentre la restante mostra vetrine spinte e locali trasformati in garage, con un processo avvilente di deterziarizzazione, fatta salva la scelta legittima dei proprietari di mettere a reddito le proprie proprietà. Un intervento, quello su via Pescheria, che potrebbe proseguire sulla successiva via Quattordici, la quale conta su una decina di attività commerciali, e sulla quale si potrebbe studiare un nuovo manto e un abbellimento anche attraverso elementi di arredo. Un intervento sul manto, potrebbe essere realizzato anche su via Montalti, che affianca la biblioteca".

"Confcommercio è animata da spirito costruttivo ed è impegnata con l’amministrazione a realizzare gli interventi previsti dalla legge regionale 12 - conclude Patrignani - per promuovere fruibilità e accessibilità del centro quindi è fondamentale realizzare una mobilità che non penalizzi alcun tipo di spostamento, e un sistema della sosta adeguato alla domanda sostenuta".