"Abbiamo adottato Sparviero a Pesaro"

La nostra classe ha deciso di ’adottare’ una tartaruga. Dopo averne parlato in classe, di comune accordo, abbiamo deciso di adottare Sparviero, una tartaruga maschio di 48 cm, pescata da una rete fissa, al largo di Pesaro, lo scorso novembre. Adesso aspettiamo solo che possa tornare a nuotare libera nel mare. Quando verrà liberata sarà possibile assistere al rilascio solo se questo avverrà dalla spiaggia e ciò avviene quando la tartaruga è grande. Il rilascio delle tartarughe più piccole avviene da gommone in mare aperto, quindi in quel caso ci invieranno un video.

Studenti della classe II C