"Abbiamo avuto molto di meno rispetto a Forlì"

Anche la Uil appoggia la proposta di Lattuca di ottenere il riconoscimento di Cesena capoluogo. "Condividiamo la proposta del sindaco di Cesena Lattuca sulla necessità di vedere riconosciuto a Cesena il ruolo di capoluogo - afferma il segretario cesenate Paolo Manzelli – . Ad oggi le opportunità offerte dal Pnrr vedono Cesena penalizzata rispetto alle prospettive che vengono garantite alle Province e che in ragione della denominazione multipla vede Cesena danneggiata in termini di prospettive. Anche negli anni passati la Uil ha lamentato la perdita di punti di riferimento importanti a partire dalla chiusura della sede distaccata del Tribunale così come dell’Ispettorato del Lavoro".

"Il riconoscimento del ruolo di capoluogo permetterebbe a Cesena – prosegue il segretario Uil –di capitalizzare le opportunità senza creare alcun danno a Forlì perché non vi sarebbe una ridistribuzione delle stesse risorse ma bensì un maggiore riconoscimento rispetto a quelle attualmente garantite. Questo ci permetterebbe di ridisegnare la Cesena di domani andando anche ad ampliare l’importante obiettivo raggiunto con la costruzione del nuovo Ospedale e la riconversione del Bufalini".

"La Uil auspica dunque – conclude Manzelli – che la proposta del sindaco possa trovare una positiva risposta a livello istituzionale e di Governo centrale ancor più oggi visto che la capitalizzazione delle risorse e le opportunità offerte consentirebbero la costruzione la Cesena di domani e la ricostruzione di quella di oggi".