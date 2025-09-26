"Abbiamo messo in sicurezza il futuro degli scolari"

In un clima festoso, animato da oltre un centinaio di scolari che alla fine hanno cantato in coro "È iniziata la scuola, tutti insieme si vola..." si è svolta ieri pomeriggio l’inaugurazione della rinnovata e ristrutturata scuola primaria "Adolfo Ricchi" di Mercato Saraceno. Ospiti illustri hanno presenziato la cerimonia, l’assessora regionale alla Scuola e Politiche per l’infanzia, Isabella Conti, la consigliera regionale Francesca Lucchi, la sindaca Monica Rossi, l’assessore ai LL.PP. Raffaele Giovannini che ha seguito tutte le fasi di questo lungo iter, dal 2021 ad oggi con tanti imprevisti, e che ora consegna – dopo un secolo di vita - un plesso moderno, efficiente e sicuro. Poi il vice sindaco Ignazio Palazzi, il corpo docente al completo, le dirigenti scolastiche Loredana Aldini che ha lasciato il posto a Francesca Tornatore, la ditta Loris Costruzioni S.r.l. di Basciano (TE), la Cooperativa Restauri Costruzioni e Servizi di Verucchio ed Electricline S.r.l.; poi Stefano Ventrucci dell’Ufficio tecnico Comunale che ha seguito la progettazione architettonica con Direzione Lavori di Polistudio. di Riccione. Tutti hanno egregiamente portato a compimento le opere per un importo complessivo di 2 milioni e 718mila euro, distribuiti su tre lotti.

Il primo riguarda il miglioramento sismico con consolidamento di murature e solai mediante carpenterie metalliche, l’applicazione di intonaci armati e sistemi antisfondellamento; il secondo lotto ha riguardato il completamento impiantistico e le rifiniture interne: rifacimento degli impianti elettrici e idraulici, sistemazione di pavimentazioni, murature e controsoffitti, e certificato di Prevenzione Incendi. Restano da completare i lavori esterni e il restauro delle facciate, per i quali il Comune ha già richiesto un finanziamento.

La sindaca Monica Rossi e l’assessore Raffaele Giovannini, hanno dichiarato "I lavori sono completati e la scuola è già in attività, e questo grazie al lavoro sinergico dell’ufficio tecnico comunale, dei progettisti e delle aziende. Si è lavorato per recuperare i ritardi accumulati a causa della pandemia, dell’alluvione e dell’aumento dei costi dei materiali. Ora la scuola è vostra – rivolgendosi agli scolari – l’abbiamo migliorata per garantire e mettere in sicurezza il vostro futuro". Isabella Conti ha aggiunto: "La scuola produce futuro perchè aiuta a diventare parte attiva della comunità. Voi siete il nostro futuro e questa scuola è stata pensata per voi, per farvi stare bene e, soprattutto, vogliatevi bene fra di voi". Edoardo Turci