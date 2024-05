"Abbiamo una squadra a disposizione di tutti"

Silverio Zabberoni 62 anni, coniugato, due figli, artigiano restauratore di mobili, guiderà la lista di area di centrodestra ’Borghi da vivere’. Zabberoni nel 2019 candidandosi sindaco a Borghi aveva strappato per la prima volta nella storia il comune al centrosinistra per 7 voti. Ora prova a fare il bis scontrandosi contro Dario Placca del centrosinistra. Alla serata di presentazione ufficiale della sua candidatura nel salone dell’osteria bar Centrale, presenti decine di persone, Silverio Zabberoni ha presentato i dieci candidati: Luigi Deluca vicesindaco uscente; Gianluca Magnani assessore uscente alla cultura ingegnere meccanico; Alessandro Foschi consigliere comunale uscente; William Roberti di Stradone; Genny Bagagli consigliere comunale uscente; Roberta Schiaratura; Claudio Giannini programmatore informatico; Viviana Lazzarini di Masrola dove è presidente del consiglio di frazione; Denis Varuzza falegname e Maria Cristina Trotta insegnante. Ha detto Silverio Zabberoni: "In questi cinque anni abbiamo dimostrato di essere una vera squadra che non ha mai perso l’entusiasmo, siamo a disposizione di tutti. La cosa più importante riguarda la ristrutturazione del Palazzo del Comune che risale alla fine del 1800. A settembre inizieranno i lavori".

e.p.