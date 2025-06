Abbigliamento, segnali di risveglio. Sbarca un marchio scozzese in centro

Una rondine non fa primavera, ma l’apertura imminente del marchio John Mc Coy’s all’angolo tra via Strinati e il porticato di corso Mazzini è un segnale di speranza per il futuro della rete distributiva dell’abbigliamento in centro, in una situazione conclamata di difficoltà del settore. Si tratta di un marchio che realizza i capi con le lane shetland, labmswool, cashmere ed usando soprattutto tessuti tweed delle isole Harris.

L’ispirazione deriva dalla storia della famiglia scozzese Mc Coy, vissuta in Scozia e poi emigrata in America. Il negozio aprirà a breve in locali identitari del centro storico di Cesena, che ospitarono i tessuti Pizzi e, successivamente, Swarovski. È già presente a Forlì, Meldola, Ravenna, Imola, Fano, Ferrara e Pistoia. Resta sfitto il locale speculare del porticato, pur in una posizione di prim’ordine. L’altra apertura già avvenuta le settimane scorse va a rimpolpare l’area della movida che da corso Garibaldi si allunga fino a piazza Guidazzi e riguarda il locale ’Romagna e Dintorni’, beershop per la vendita di birre artigianali d’asporto e pub per il consumo sul posto aperto nei locali che furono del caffé Macherpa. Novità in vista anche in piazza del Popolo, in un uno dei locali sfitti nell’ala che confina con piazza Amendola. L’11 giugno aprirà il panificio pasticceria ’New Generation’, prodotti artigianali di produzione propria, con specialità di pane, lievito madre e pizza alla pala. Il panificio ha la sede madre a Madonna dell’albero, nel ravennate. Si tratta di un trasferimento dai locali di piazza Amendola, dove l’attività era aperta da mesi.

Nell’area tra corso Mazzini e piazza Almerici (dove permangono alcuni locali sfitti, ma il primato negativo resta in via Zeffirino Re con dodici vetrine spente), il fatto commercialmente più significativo è stato il trasferimento nel negozio di calzature sneakers ResellZone nei locali tra galleria Urtoller e corso Mazzini che hanno ospitato la boutique Medali e, in precedenza, il negozio di Rolex e la pelletteria Brandinelli.

Intanto venerdì 13 giugno inaugura al Lungosavio il 104° negozio Jysk in Italia, nono in Emilia-Romagna, catena di mobili, materassi e accessori per la casa e il giardino in stile nordico, che qualcuno ha definito ’la risposta danese a Ikea’.