Abbonamenti, si chiude quasi a quota 8mila tessere

A ridosso del fischio d’inizio del match di ieri contro il Catanzaro, si è chiusa la campagna abbonamenti del Cavalluccio, che è arrivata a un passo dall’obiettivo delle 8.000 tessere auspicate dalla dirigenza statunitense al momento dell’apertura delle vendite. Il dato definitivo è infatti arrivato a quota 7.889. Lo scorso anno, in C, ci si fermò a 6.535. Un numero importante, che porta i bianconeri ai primissimi posti della cadetteria dietro soltanto a Sampdoria (18.500), Palermo (oltre 12.700) e Frosinone (circa 9.300). La passione dei tifosi – unita all’impazienza di tornare a gustarsi in presa diretta lo spettacolo della serie B dopo sei anni di astinenza forzata – si era trasformata in un exploit iniziale: nei primi giorni erano infatti state sottoscritte già migliaia di tessere, pur in un contesto nel quale non si conosceva nemmeno il nome del nuovo allenatore. Nel corso delle settimane a prolungare la spinta erano stati gli acquisti sul mercato e i primi riscontri della squadra sul campo, corroborati dai successi in Coppa Italia – anche ai danni dell’Hellas Verona, affondata al suo domicilio – e dal debutto vittorioso in campionato contro la Carrarese.

Dopo la vittoria contro i toscani, il club aveva deciso di prolungare ancora di qualche giorno la vendita degli abbonamenti, ora definitivamente conclusa. Alle tessere vendute si devono poi aggiungere quelle dei pacchetti promozionali rilasciati a vario titolo e che in ogni caso porteranno a un numero aggiuntivo di spettatori. Sul merito nelle prossime ore sarà probabilmente disponibile il dato definitivo. La società ha inoltre annunciato che nel corso della stagione potrebbero essere lanciate iniziative promozionali speciali, costituite per esempio da pacchetti di biglietti. Nel frattempo è iniziata la prevendita per il settore ospiti dello stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia, in vista del match Spezia-Cesena, valido per la quarta giornata, in programma domenica 1 settembre, alle 20.30. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti è riservata esclusivamente ai possessori di Cesena Fc Fidelity Card. I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket online, nei punti vendita abilitati e presso il Coordinamento Clubs Cesena al prezzo unico di 22. La vendita dedicata alla tifoseria del Cavalluccio terminerà sabato 31 agosto alle 19.