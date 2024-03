Abusi e maltrattamenti. Incontro al Centro Donna per la prevenzione Prosegue il ciclo di incontri promossi dal Comune di Cesenatico in occasione della Giornata internazionale della Donna. Oggi si discute sulla prevenzione della violenza al Centro Donna, con intervento della psicologa Federica Pratelli. Gli incontri, condotti da consulenti del Centro, si terranno fino a maggio. La vicesindaca Lorena Fantozzi sottolinea l'impegno dell'Amministrazione su temi attuali come la violenza.