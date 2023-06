Abusi su minore, 56enne in carcere

Un uomo di 56 anni di origine pugliese,

che era stato condannato a sei anni di carcere

per violenza sessuale, è stato rintracciato martedì in una struttura alberghiera nei lidi ravennati e arrestato.

Il reato di violenza sessuale era stato commesso nei confronti di un minorenne a Borghi nel 2015 ed era stato ripetuto più volte nel tempo. Il 56enne era stato condannato con sentenza passata in giudicato e su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso 6 giugno dall’ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica di Forlì. L’uomo è stato trovato dalla polizia presso la struttura ricettiva nei lidi a sud di Ravenna, dove soggiornava dal 5 giugno e ha detto che si trovava lì perché dipendente di un’impresa emiliana che esegue lavori di carpenteria nella zona. Il 56enne, su cui pendono pregiudizi penali per reati contro la persona, è stato arrestato dai poliziotti e trasferito presso la casa circondariale di Ravenna. A disporre il controllo nella struttura alberghiera dei lidi ravennati è stato il questore di Ravenna che con l’arrivo della stagione estiva, caratterizzato da un maggior afflusso turistico nella Riviera, ha stabilito l’intensificazione delle verifiche amministrative sulla corretta applicazione della normativa di pubblica sicurezza che regola la registrazione dei nominativi degli ospiti delle strutture ricettive. In tal modo si è arrivati all’identificazione dell’uomo arrestato.

