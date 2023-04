Abusivi al residence I nuovi gestori: "Siamo prigionieri in casa nostra"

"Siamo vittime degli occupanti abusivi, non riusciamo ad entrare in possesso della struttura che dobbiamo riqualificare e ci sentiamo minacciati in casa nostra". E’ questa la denuncia di Petya Pelari, la nuova titolare del Residence Alessandra, la struttura ricettiva situata in via Caboto a Cesenatico. Siamo nel centro del quartiere Ponente, in una zona dove sono presenti scuole, bar, ristoranti, attività commerciali e molte abitazioni. Tuttavia da due mesi si vivono tensioni molto alte, quando il proprietario ha deciso di chiudere il residence per poi affittare l’attività appunto alla società di Petya Pelari, una imprenditrice che si è trasferita con il marito e due figli a Cesenatico, dopo aver gestito altre attività turistiche in Grecia ed essersi trasferita poi a Riccione. Nei mesi scorsi tra gli affittuari ed il proprietario dell’immobile vi furono dei seri attriti. Fortunatamente tra le famiglie occupanti soltanto una era seguita dai servizi sociali e venne trasferita in un’altra sistemazione trovata dall’Amministrazione comunale. Le altre famiglie se ne andarono e rimasero cinque alloggi occupati. Nemmeno quando il proprietario staccò l’energia elettrica, gli irriducibili si arresero, perchè attaccarono i fili all’impianto che serve gli spazi comuni del condominio presente nei corridoi. "Siamo ostaggi di queste persone – prosegue la nuova titolare del residence – e ci troviamo in grandi difficoltà. Abbiamo firmato un contratto di affitto d’azienda, investiamo qui tutti i nostri risparmi e non è giusto subire queste violenze. Quando entriamo nella palazzina veniamo minacciati dagli abusivi, molti dei quali evidentemente sono persone aggressive".

I nuovi padroni del Residence Alessandra hanno già attivato i legali per poter rientrare in possesso della struttura: "Il nostro avvocato ha scritto al prefetto di Forlì-Cesena, al questore di Forlì-Cesena, alla Compagnia dei carabinieri di Cesenatico ed al sindaco. Abbiamo sporto denuncia per occupazione abusiva e abbiamo denunciato la presenza di allacci abusivi agli impianti elettrici, comunicando anche alle autorità che siamo stati aggrediti all’interno della nostra attività". Se il problema non viene risolto e gli abusivi non se ne vanno, c’è il serio pericolo che non i nuovi proprietari non possano avviare la nuova attività: "Noi abbiamo bisogno di entrare subito in possesso di tutti i locali del residence – prosegue Petya Pelari – perchè dobbiamo ristrutturare gli alloggi, imbiancarli ed iniziare a promuovere gli alloggi per la stagione estiva. Se entro breve non abbiamo la disponibilità di ciò che è nostro, ci ritroveremo in grosse difficoltà, perchè non potremo lavorare e far fronte ai nostri impegni".

Oltre ai nuovi padroni di casa, anche gli artigiani e le maestranze rischiano: "Abbiamo chiesto l’intervento di un elettricista per ripristinare gli impianti ed eliminare gli allacci abusivi, ma nessuno vuole venire perchè ha paura di essere aggredito. Abbiamo contattato anche delle donne per le eseguire delle pulizie, ma anche queste non vengono perchè hanno paura. Questa situazione non può andare avanti così, qualcuno deve intervenire, è una questione di giustizia". Fra gli occupanti abusivi c’è chi dice di aver già pagato per questo periodo e chi pretende la restituzione della caparra. Tuttavia anche su questo i nuovi titolari del residence sono categorici: "Abbiamo fatto presente tutte le rimostranze al proprietario, il quale ci ha inviato copia dei bonifici fatti lo scorso mese di febbraio per restituire la caparra, quindi nessuno deve avere nulla".

Giacomo Mascellani