Abusivi in uno stabile FdI: "Illegalità tollerata" Il Comune: "Non è una proprietà pubblica"

Fratelli d’Italia accusa il Comune di non muovere un dito dinanzi all’occupazione abusiva di un edificio nel Podere S.Anna in via Cerchia di San Giorgio 262. Il Comune replica che si tratta di una proprietà privata, non pubblica, e che peraltro non ci sono denunce in merito.

Per Luca Lucarelli e Daniele Marchetti di FdI "l’Amministrazione Lattuca sulla sicurezza continua a fare passi falsi e che il Comune finge di non vedere e permette l’illegalità". "Fratelli d’Italia ha sollecitato l’intervento da parte del Comune, di fronte alla situazione di degrado dell’immobile occupato abusivamente da tempo. Una situazione ignorata dal Comune. Nonostante le numerose segnalazioni e passaggi delle forze dell’ordine, che definiscono critica la situazione del quartiere, il Comune di Cesena, in linea con le direttive del pd e del segretario Elly Schlein, sembra far finta di nulla. Nonostante l’edificio sia fatiscente e con evidenti criticità strutturali non vengono presi seri provvedimenti per evitare l’occupazione da parte di persone, presumibilmente irregolari, che aumentano il degrado e la pericolosità della zona".

"L’immobile in questione – replica il Comune – non fa parte del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Ente, come erroneamente riportato da Fratelli d’Italia, e che per questo, in mancanza di una denuncia da parte del legittimo proprietario, non è possibile procedere con un accertamento. Ad oggi gli uffici comunali e la polizia locale non hanno ricevuto nessun tipo di segnalazione". L’amministrazione comunale evidenzia che di fronte a segnalazioni di questo tipo, non si tira indietro ma interviene prontamente, come nel caso dell’ex Sacim, recentemente sgomberata.

Annamaria Senni