’Acapulco...’ 40 anni dopo si ricorda il film

di Giacomo Mascellani

La spiaggia di Cesenatico si appresta a rivivere la atmosfere di un film cult che quest’anno festeggia ben 40 anni. L’appuntamento è per oggi, quando al Bagno Vally si terrà una giornata interamente dedicata alla pellicola ’Acapulco, prima spiaggia... a sinistra’, girato proprio a Cesenatico nel 1983, con protagonisti gli attori comici Gigi Sammarchi e Andrea Roncato.

Per tanti abitanti di Cesenatico che all’epoca erano bambini e ragazzi, si rispolvera un importante album dei ricordi, mentre chi era già adulto all’epoca, potrà rivedere immagini da stretta al cuore. Sì, perchè all’inizio degli anni Ottanta era ancora forte la moda e lo stile degli anni Settanta, quello dei basettoni e dei capelli lunghi, ma contestualmente nell’83 si respirava aria di cambiamento, quello del passaggio dagli ’anni di piombo’ a quelli colorati e di festa, con la musica e gli stili di vita che stavano cambiando e la nazionale italiana di calcio che l’estate prima aveva vinto il Campionato del mondo in Spagna. Quanti dolci ricordi, quante cose belle e quante semplicemente da ricordare con affetto e magari riderci su.

Ma la festa odierna dal titolo ’Acapulco… 40 anni dopo!’, sarà anche l’occasione per riscoprire due attori emiliani divenuti poi ancora più famosi e da sempre legati a Cesenatico dove hanno anche degli amici. In questo film pochi sono a conoscenza del fatto che ci sono luoghi, stabilimenti balneari, negozi, alberghi e palazzine, che oggi non esistono più, o che sono stati completamente trasformati. Un esempio in tal senso è proprio il Bagno Vally, oggi di proprietà della famiglia dell’imprenditore bellariese Antonio Casali, mentre nel 1983 qui c’era ancora il vecchio Bagno Zaira, dove sono state girate tantissime scene del film, con gli attori e tutto il personale della produzione che ne ha fatto il punto di riferimento. Ma c’è anche il negozio della "tabaccaiona" che vendeva i fiammiferi che sono oggi una merce poco utilizzata, ed altri riferimenti di una riviera romagnola e nello specifico di una Cesenatico di quarant’anni fa che non ritorneranno mai più. Alla presentazione ed alla proiezione del film ’Acapulco, prima spiaggia... a sinistra’, che è divenuto col tempo una pietra miliare delle pellicole della commedia all’italiana, interverranno gli attori Andrea Roncato e Mirella Banti, due dei protagonisti. I padroni di casa del Bagno Vally stanno organizzando una giornata intera dedicata alla ricorrenza del film. Alle 19 è in programma un aperitivo, per poi andare incontro al tramonto, per seguire la proiezione gratuita e aperta a tutti della pellicola, per la prima volta in versione rimasterizzata e restaurata.