Accademia Acrobatica, vent’anni di successi

L’Accademia Acrobatica festeggia vent’anni di attività e si conferma una delle più importanti strutture a livello nazionale nel settore del turismo abbinato allo sport. Era infatti il 2005 quando Giampaolo Ciavolella e Franca Casadei misero piede, per la prima volta, nella colonia "Sole Mare" sul lungomare di viale Colombo nella zona di Ponente. Giampaolo e Franca in precedenza avevano organizzato dei camp di ginnastica, riempiendo diverse strutture ricettive del territorio. "Il numero di presenze aumentava di anno in anno – racconta la Casadei – e così decidemmo di occuparci direttamente anche dell’accoglienza, ristrutturando il vecchio edificio per dar vita all’Accademia Acrobatica".

La scelta del filone sportivo non è stata casuale, perché Franca è stata una ginnasta di buon livello, docente di artistica molto apprezzata e direttrice regionale di giuria per la Federazione Italiana di Ginnastica, mentre Giampaolo è stato un atleta impegnato a livello nazionale nell’atletica leggera, pallamano e lotta greco romana; ha vissuto un’esperienza alla Uisp prima di assumere il ruolo di direttore tecnico della ginnastica generale dell’Emilia-Romagna e responsabile nazionale dei segretari di gara per la Federazione. Entrambi fecero esperienze internazionali in Francia, Polonia, Olanda, Russia e nell’Est Europa; inoltre organizzarono per la Federazione Ginnastica d’Italia i più importanti tornei promozionali, gestendo migliaia di atleti provenienti da tutta Italia, come in occasione della Festa della Ginnastica di Pesaro e Fiuggi, dove i ginnasti in un’edizione furono quasi diecimila. La Federazione puntò su di loro e li inviò al primo corso per giudici internazionali di Team Gym. Franca arrivò a presiedere la giuria della finalissima dei Campionati europei di specialità, mentre Paolo contribuì alla crescita del movimento italiano della Team Gym, fino a portare nel 2016 la nazionale Junior ad uno storico quarto posto in classifica generale ai Campionati Europei di Maribor.

"Quelle formidabili esperienze – dice Ciavolella – rappresentano ancora oggi il nostro patrimonio di competenze, che cerchiamo di mettere nelle nostre strutture". Con gli anni, dopo la ex Sole Mare, i due sportivi nel 2012 hanno preso in gestione l’Accademia di Arti Circensi per poi acquistarla nel 2018, poi la colonia "Oasi", e recentemente l’Olympia. Sono dunque quattro le strutture e ben sette le palestre, con un movimento di 70mila presenze all’anno e oltre 100mila gestite in collaborazione con Adac ed altre realtà alberghiere, per un totale di 170mila. Al fianco di Paolo e Franca, da qualche anno, c’è anche il figlio di quest’ultima, Alessandro Zamagni.

Giacomo Mascellani