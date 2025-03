Accademia Cup, Endas top. Trionfo di Bianca Biondini

Le atlete dell’Endas Cesenatico hanno ottenuto dei risultati importanti alla seconda edizione dell’Accademia Cup, la manifestazione di ginnastica artistica organizzata lo scorso weekend da Giampaolo Ciavolella e Franca Casadei nella tensostruttura di Accademia Acrobatica, dove si sono sfidate circa 350 atlete provenienti da tutta Italia e una selezione della Repubblica Ceca.

Alla cerimonia di premiazione che ha visto le tribune gremite, nella categoria Giovani 1, nella quale gareggiano le ragazzine che frequentano la prima e la seconda media, ha vinto la cesenaticense Bianca Biondini, allenata da Amanda Pieri, la quale è la responsabile degli istruttori ed è molto soddisfatta: "Eravamo tutte convinte che Bianca potesse fare molto bene, ma la vittoria é un risultato davvero bellissimo, anche perché ottenuto davanti ad avversarie molto competitive. Questo risultato conferma anche il livello tecnico molto elevato ottenuto dalle nostre atlete che, anche grazie a programmi di allenamento particolarmente duri, sono ormai in grado di competere ad alti livelli".

Oltre al successo di Bianca, ci sono da segnalare anche le ottime prestazioni delle altre ginnaste dell’Endas Cesenatico, soprattutto in considerazione del fatto che, in questa categoria, erano 145 le atlete in gara. Proprio per questo ha un grande valore il quarto posto conquistato da Noemi Scotto, così come l’ottavo di Emma Pilumbi, il nono di Sofia Pagliarani ed il decimo di Anna Giulia Borsani.

La top ten dell’Accademia Cup è dunque per metà formata da ginnaste di Cesenatico. Sono staccate dalle posizioni di vertice, ma comunque brave, Anna Zani 38esima e Anna Mele 87esima.

L’Accademia Cup ha coinvolto anche atlete nelle categorie Junior e Senior, dove l’Endas ha brillato. Tra le Junior da segnalare il sesto posto di Federica Cei e il 38esimo di Elisa Paganelli, mentre tra le Senior c’è stata la standing ovation per il secondo posto di Vittoria Borsani in classifica generale, che ha sfiorato il successo dopo il primo posto al volteggio ed il terzo alla trave e al corpo libero. In questa gara si é difesa alla grande anche Gemma Giorgini giunta 12esima.

L’Endas conta poco meno di una cinquantina di giovani atlete ed il movimento della ginnastica artistica a Cesenatico è in grande é in crescita: "Ogni anno siamo sempre più forti – conclude Amanda Pieri –, come numero di iscritti e livello di qualità, ed i risultati dimostrano che siamo sulla strada giusta e possiamo toglierci delle soddisfazioni anche su palcoscenici nazionali".

Giacomo Mascellani