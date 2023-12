Accademia Filopatridi, arriva il montascala a pedana

Non solo cultura di 373 anni di storia e circa 100mila volumi; l’Accademia dei Filopatridi di Savignano si è arricchita di ulteriore tecnologia per dare modo anche a coloro che non riescono a salire per problemi di deambulazione di poter andare nei saloni dei piani superiori. Il tutto non solo per le visite sempre più frequenti e numerose, ma anche per consultare i preziosi documenti e i volumi conservati e studiati da ricercatori provenienti da tutto il mondo.

Da qualche giorno è stato installato un montascale a pedana, dal piano terra fino al secondo e ultimo piano, risolvendo così un problema per abbattere le barriere architettoniche e rendere l’accessibilità completa a tutti, senza alcun intervento alla struttura muraria. Questo grazie alla generosità dei coniugi Filiberto e Miriam Muccioli residenti a Savignano, titolari di due grandi aziende, Saida e Ondaplast a Longiano, sempre pronti a finanziare importanti opere per il bene comune.

Dice Filiberto Muccioli: "Nelle varie riunioni diversi consiglieri hanno fatto presente che c’era il problema di salire ai piani superiori. Così abbiamo avuto l’idea di installare la pedana del montascale. Sono stato ben felice di collaborare all’importante investimento per abbattere questa barriera architettonica che esisteva da sempre".

e.p.