Accampati sulla riva, interviene la polizia

Cesena, 17 agosto 2025 – Nella notte di Ferragosto, un’area della spiaggia di Cesenatico, a ridosso del molo di Levante, è stata occupata da una famiglia di nomadi. Otto persone ufficialmente residenti nelle regioni del nord Italia, ma in realtà senza fissa dimora, hanno occupato il tratto di arenile fra il ristorante Gambero Rosso e la spiaggia libera confinante con il Maré. Siamo in pieno centro e l’allarme è scattato immediatamente.

Nella primissima mattinata di ieri sono intervenute le volanti del posto estivo di polizia e gli uomini della Capitaneria di Porto, che hanno identificato tre adulti (una coppia e un parente) e cinque bambini dai due ai sette anni di età. In poco tempo avevano allestito un vero e proprio accampamento fatto di tende, una struttura addirittura piantata davanti alle scalette del ristorante, cartoni sparsi sulla spiaggia per ricavare dei giacigli, passeggini, giocattoli ed altri oggetti.

Dai primi accertamenti pare che la famiglia di nomadi, che solitamente gravitava sul territorio di Faenza, avesse pensato di piantare le tende sulla spiaggia di Cesenatico per trascorrere il Ferragosto al mare coi piccoli. Polizia e Guardia costiera hanno spiegato ai nomadi che non era consentito accamparsi in spiaggia in quel modo. I tre adulti, piuttosto disturbati dall’orario in cui sono stati svegliati, sono stati costretti a smontare le tende, a raccogliere i cartoni gettandoli nei bidoni nell’immondizia e a ripristinare al meglio i luoghi interessati, per garantire un minimo di decoro.

I turisti e i residenti che hanno richiesto l’intervento, hanno espresso parole di apprezzamento ai poliziotti, per aver risolto un problema tanto serio quanto inaspettato. Uno dei tre adulti identificati è un uomo di 34 anni nato a Vicenza, pregiudicato con dei reati per furto. A suo carico c’era da notificare un provvedimento di cumulo pene emesso dell’autorità giudiziaria di Bologna, a seguito di una serie di condanne per dei reati contro il patrimonio, con una pena al momento sospesa.

La sera precedente, quella della vigilia di Ferragosto, c’era stato un tentativo di insediamento da parte di un altro gruppo di nomadi più consistente, nella spiaggia libera a ridosso di piazza Spose dei Marinai, sul molo di Ponente, costituito anche in questo caso da persone con numerosi precedenti penali. In questo caso, però, le volanti del Posto di Polizia, che stavano transitando in quel luogo per effettuare alcuni controlli, li hanno intercettati mentre ancora stavano iniziando a stendere le loro cose e sono riusciti ad allontanarli.

Oltre a queste persone, le forze dell’ordine a Ferragosto stanno seguendo i casi inerenti il furto di uno scooter in pieno centro e di alcune biciclette nella zona mare.

Giacomo Mascellani