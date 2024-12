"Accanto a Scarpellini per il Prime Center"

Altri messaggi di cordoglio per la morte di Domenico Scarpellin, avvenuta sabato. Il primo è quello del sindaco Enzo Lattuca. "Ho conosciuto Scarpellini quando era presidente di Cesena Fiera e, successivamente, di For – afferma –. Il nostro rapporto, sincero e confidenziale, si è rinsaldato poi negli anni successivi, perché Domenico ha sempre continuato ad impegnarsi per la nostra comunità. L’ultima sfida che ci ha visti impegnati insieme è stata la realizzazione del Prime Center dello Ior nella ex scuola elementare di San Cristoforo progetto in cui Domenico credeva tantissimo e che ha perseguito con grande tenacia". Anche il Pd cesenate ricorda Scarpellini. "La sua lunga carriera alla guida di Cesena Fiera e del Mercato Ortofrutticolo rappresenta un esempio virtuoso di come la visione strategica possa tradursi in crescita economica e sociale per l’intera comunità".