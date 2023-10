"Accanto ai disabili nell’Ucraina sotto le bombe"

A Savignano sul Rubicone il Cinema Teatro Moderno ha riaperto i battenti con una interessante conferenza di Elena Mazzola, promossa dall’associazione Cinema Teatro Moderno, Unità pastorale Savignano sul Rubicone, in collaborazione con Acec e con le scuole di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo, con il sostegno di Regione Emilia Romagna e RomagnaBanca, e il patrocinio dei Comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli. Successo per la prima delle quattro conferenze del giovedì che vedranno sul palco del Moderno ospiti di primo piano come Elena Mazzola, Fernando Muraca, Pietro Lombardo, don Massimo Vacchetti, Roberto Mercadini che accompagneranno il pubblico in un percorso sui temi dell’Educare per costruire. Elena Mazzola, è traduttrice e presidente della Ong Ucraina Emmaus, organizzazione ucraina che accoglieva ragazzi disabili o orfani a Karkiv. Dopo lo scoppio della guerra, l’organizzazione si è trasferita in parte in Italia, curando anche l’accoglienza e l’inserimento sociale dei profughi e l’invio di aiuti umanitari in Italia. Linguista, traduttrice e docente universitaria, a seguito dello scoppio della guerra, con un viaggio avventuroso è arrivata in Italia da Karkiv con i ragazzi della ong.

Presentata da Francesca Pirini, la professoressa ha parlato del rapporto tra bellezza e pace e ha detto: "Il mondo sta letteralmente bruciando. La vita è una cosa grande e meravigliosa. Ci sono uomini come noi che in questo momento sentono il suono delle sirene e io lo so bene perchè significa che sta arrivando un missile che potrebbe uccidere loro, le loro famiglie, le loro case e i loro amici. Io abitavo a Karkiv, la seconda città dell’Ucraina, bellissima, un milione e mezzo di abitanti che una mattina alle 5 e mezzo si sono svegliati sotto le bombe. Ho incontrato centinaia di bambini con disabilità diverse e oggi vivo a Milano con loro, orfani e disabili. C’è una bambina nata con disabilità e il medico ha detto che era morta. Una infermiera l’ha presa e l’ha portata in un orfanotrofio. Oggi è una ragazza laureata con in mano il certificato di morte. Perchè parliamo questa sera di bellezza e di pace? Noi possiamo dire di essere felici. Il bene che fa ognuno di noi contagia gli altri, così come il male". Elena Mazzola ha poi detto che non si può odiare e stare bene: "Io sto con questi ragazzi perchè non sono una fanatica dei servizi sociali, ma della letteratura. Sono fortunata perchè ho un vita con questi ragazzi verso i quali non posso barare. Mi aiuta una amicizia con persone che sono vere, che amano la bellezza, la pace e la libertà".