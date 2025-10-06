Accensione anticipata riscaldamenti, la decisione del Comune di Cesena: da quando

Cesena, 6 ottobre 2025 – L’arrivo del freddo, in particolare quello di scorsa settimana, ha anticipato l’inizio della stagione invernale a Cesena, portando a una decisione importante voluta dal Comune: l’avvio dell’accensione dei riscaldamenti dal 7 ottobre. Dopo un’estate calda per tutto settembre e un autunno che ha cominciato a farsi sentire nelle ultime settimane, l’amministrazione diretta dal sindaco Enzo Lattuca ha ufficializzato l’ordinanza che disciplina le modalità di accensione degli impianti per contrastare il primo freddo di stagione arrivato.

Questa accensione anticipata, diversa rispetto alla data tradizionale che cade il 15 ottobre, prevede un limite di 7 ore giornaliere e una temperatura massima di 19 gradi per edifici sia pubblici che privati. Una misura pensata per garantire il comfort nelle case e nei luoghi di lavoro, senza tuttavia eccedere nei consumi energetici. Si tratta infatti di un anticipo calibrato, legato all’eccezionale diminuzione delle temperature, che permette di affrontare i primi freddi mantenendo un’attenzione importante al risparmio energetico.

Dal 15 ottobre al via le modalità ordinarie

Dal 15 ottobre, invece, scatteranno le modalità ordinarie per l’accensione dei riscaldamenti, confermando la possibilità di utilizzarli fino a un massimo di 14 ore al giorno, all’interno dell’orario che va dalle 5 del mattino alle 23 di sera, con la temperatura massima negli ambienti fissata a 20 gradi. Queste regole resteranno in vigore fino al 15 aprile prossimo, coprendo così l’intero periodo tipico di riscaldamento invernale.

L’ordinanza ha dunque l’obiettivo di contemperare la necessità di proteggersi dal freddo con la responsabilità di gestire in maniera efficiente le risorse energetiche, in un momento storico in cui il risparmio e la sostenibilità sono priorità condivise. L’anticipo deciso dal Comune rimane quindi un intervento circoscritto e mirato, una risposta rapida e concreta alla situazione climatica attuale.

Chi può accendere il termosifone

Non solo le abitazioni private, ma anche scuole, uffici pubblici e servizi comunali potranno usufruire di questa accensione anticipata, a beneficio dei cittadini e dei lavoratori che frequentano quotidianamente questi spazi. L’invito da parte dell’amministrazione è comunque all’uso consapevole e moderato dell’energia, per non compromettere la sostenibilità ambientale e favorire un inverno caldo ma responsabile.