Accesso al credito, un aiuto agli imprenditori

L’accesso al credito è uno dei temi caldi di questo periodo. Per imprenditori e operatori turistici, è sempre più importante contare sulla disponibilità di risorse economiche, per investire, migliorare le proprie aziende e crescere. Di recente sono cambiate le regole e molti imprenditori non sono sufficientemente informati. Lo si vede dai volti scuri di persone che in passato potevano contrarre mutui, mentre oggi si vedono respinte le richieste ed in molti casi con tassi applicati proibitivi.

Così i professionisti del Rotary Club Cesenatico Mare con Adac Federalberghi, hanno organizzato un incontro sul tema: ’Il nuovo rapporto tra impresa e istituti bancari per l’accesso al credito’, che è un convegno di educazione finanziaria, in cui gli esperti vogliono trasmettere come una corretta comunicazione finanziaria consenta all’impresa di incrementare la possibilità di accedere al mercato dei capitali con minori costi, grazie ad una migliore valutazione del sistema finanziario.

L’appuntamento è domani alle 16 all’Associazione degli albergatori, in via Mazzini. Interverranno il presidente dell’Adac Leandro Pasini, Bruno Gobbi (consulente fiscale, revisore legale ed ex direttore di Adac), Giuseppe Todisco, commercialista, revisore legale, ex luogotenente della Guardia di Finanza; e Francesco Giuseppe Gori, commercialista, consulente finanziario professionista, revisore legale e segretario nazionale della Cofip, l’Associazione consulenti finanziari professionisti.

Il primo argomento che sarà affrontato è centrato proprio sulle nuove regole nel rapporto Banca-Impresa dettate dall’Eba, l’Associazione Bancaria Europea; poi si parlerà dello standard bancario e il default per impresa e privato cittadino. Si passerà poi ad uno degli aspetti più interessanti, ’Come la banca legge il nostro bilancio e l’importanza della Centrale Rischi Banca d’Italia’, in cui verranno dati anche strumenti operativi, che consentono praticamente di ’indossare gli occhiali della banca’ e comprendere il linguaggio e le nuove regole con cui è possibile avere accesso al credito. L’argomento di chiusura sarà dedicato al Business Plan, per sapere cos’è, come si fa e perché la banca lo richiede.

Bruno Gobbi crede in questo convegno: "Gli imprenditori e gli operatori turistici hanno bisogno di conoscere gli strumenti e avere informazioni sulle regole per poter accedere al credito e fare gli investimenti e le riqualificazioni. Il nostro obiettivo è dare loro degli elementi utili".

I posti disponibili sono 40, pertanto è bene iscriversi telefonando allo 0547-80436 o inviando una mail a info@albergatoricesenatico.it.