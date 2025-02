"Accesso vietato, come arriviamo a casa?"

Certe cose possono succedere solo in posti isolati, dove nessuno passa mai e, come si dice, occhio non vede cuore non duole. Come la mulattiera per Monte Carpano e Pietrapazza che si inerpica verso la collina partendo dalla strada provinciale di fronte all’albergo Euroterme. Qui, dopo un chilometro di impervia salita, c’è la località Valaneta con un’antica casa di proprietà da generazioni della famiglia Gentili: un paradiso per chi ama vivere in mezzo alla natura selvaggia, purché non gli pesi ogni giorno scendere in paese per andare al lavoro o a scuola e poi risalire. Poco più di 15 anni fa la famiglia Gentili (una coppia di anziani e tre figli con le rispettive famiglie, nove persone in totale) ha ristrutturato a regola d’arte la casa e si è trasferita in blocco. Tutto bene? Nei primi anni sì, nonostante i comprensibili disagi per organizzare servizi e utenze e la difficoltà dell’accesso poiché la mulattiera è percorribile solo con mezzi fuoristrada. Nel 2011, forse in seguito a lamentele, l’amministrazione comunale fece un sopralluogo e nell’anno successivo fu apposto il divieto di accesso per tutti i mezzi a motore, senza eccezioni neppure per i residenti. Oltre all’abitazione della famiglia Gentili, la mulattiera dà accesso a un’altra abitazione che si trova alla base della salita e alla quale si può accedere anche da un’altra parte, e il piccolo cimitero privato della famiglia Della Faggiola.

L’allora sindaco Lorenzo Spignoli ipotizzò un accesso alternativo attraverso via Molino, una strada vicinale, ma occorreva allungarla di qualche decina di metri; nel 2014 diventò sindaco Marco Baccini e della vicinale da prolungare non si parlò più. Col passare degli anni gli anziani genitori e due figlie hanno preferito trasferirsi in abitazioni più comode sia per i servizi che per il lavoro. A Valaneta sono rimasti Federico Gentili, la moglie Alina e la figlia che oggi ha 13 anni. "Abbiamo chiesto l’autorizzazione per raggiungere la nostra abitazione – raccontano –, ma ci è stata negata perché la mulattiera non ha le caratteristiche necessarie a essere classificata come strada, quindi l’accesso è riservato ai mezzi di soccorso e delle amministrazioni pubbliche. Avevamo avviato un’attività di bed and breakfast, ma abbiamo dovuto chiudere perché pochi clienti erano disposti a lasciare l’auto nel piazzale alla base della mulattiera e a inerpicarsi a piedi per raggiungere la nostra struttura".

Questa situazione fa comodo al Comune perché sistemare la mulattiera in modo da essere classificata come strada richiederebbe un ingente investimento, ma crea una forte contraddizione: la famiglia Gentili vive in una casa dotata di abitabilità, paga regolarmente le tasse, comprese le addizionali comunale e regionale, e anche il contributo al Consorzio di bonifica della Romagna, ma non può accedere alla propria abitazione con un mezzo di trasporto. Così il Comune non è tenuto neppure a liberare la mulattiera quando la neve la rende impraticabile. Occorre che il Comune di Bagno di Romagna trovi una soluzione.