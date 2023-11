Accoglienza clienti in hotel e gestione prenotazioni

L’Hotel Unaway di Cesena cerca risorsa, preferibilmente con esperienza nel ruolo, per accoglienza clienti, check-in, check-out, gestione prenotazioni e funzioni amministrativocontabili con utilizzo del computer. Richiesto diploma di scuola superiore, buona conoscenza della lingua inglese, di Office e del sistema operativo Windows. Non si offre vitto e alloggio e si richiede domicilio in zona. Indispensabile essere automunitoa.

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di indeterminato con orario di tempo pieno continuato su turni (5 turni settimanali da 8 ore, di cui 2 eventualmente notturni). Per candidarsi registrarsi con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.