Accoglienza di gestanti e madri: "Sinergia con gli enti del terzo settore"

Rimanere a fianco delle donne gestanti e delle madri con bambini. E’ l’obiettivo dei servizi sociali dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio che hanno pensato a un bando per la progettazione e la gestione di interventi di accoglienza di donne gestanti, madri con bambini e nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità sociale. I servizi sociali sono impegnati al fianco di tutte quelle persone che hanno bisogno di un aiuto continuo: donne sole, nuclei familiari in difficoltà economica e abitativa, in situazione di disagio psicologico o familiare e a rischio di emarginazione sociale, di violenza o abuso. Per questo è stata creata una rete di sostegno con la finalità di fornire un’accoglienza temporanea a nuclei familiari fragili e per i quali la disponibilità di una sistemazione abitativa è parte integrante di un progetto assistenziale individualizzato (Pai) predisposto dal servizio sociale, nell’ambito di percorsi diretti all’acquisizione o mantenimento di autonomia, all’integrazione o al superamento di difficoltà temporanee. "Il Progetto assistenziale individualizzato predisposto dai Servizi Sociali nell’ambito di percorsi diretti all’acquisizione o mantenimento di autonomia, all’integrazione o al superamento di difficoltà temporanee – commenta l’assessora ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo – è teso a raggiungere un’autonomia personale attraverso percorsi di accompagnamento personalizzato consistenti nella gestione di attività quotidiane, cura di sé, conoscenza del territorio e dei servizi, inserimento socio-lavorativo. Sono previsti inoltre un percorso di sostegno legato al benessere psico-fisico attraverso colloqui individuali e attività di gruppo, momenti di socializzazione, valorizzazione delle singole storie di ciascuno e dei rispettivi progetti di vita". La partecipazione al bando è aperta alle organizzazioni del terzo settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Si può presentare la richiesta entro le 23:59 di giovedì 21 novembre. Per informazioni: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/istruttoria-pubblica-accoglienza-madri-e-nuclei-familiari/.