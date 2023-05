Accoglienza difficile "Emergenza profughi? No, è la normalità: arrivi a ripetizione"

di Luca

Ravaglia

Non è più un’emergenza, è diventata la normalità. In pratica ogni giorno nel territorio cesenate si registrano arrivi di richiedenti asilo che in città cercano un tetto, un letto e soprattutto una possibilità di iniziare una vita nuova. Con risultati spesso rivedibili, anche per chi vede riconoscersi legalmente il diritto di restare. Perché il problema della ricerca di un alloggio, già di strettissima attualità a prescindere dalla nazionalità del passaporto, si conferma una barriera molto difficile da superare. Volendo mappare il quadro cesenate, i centri di prima accoglienza sono gestiti dalla ‘Papa Giovanni’ e da ‘Dialogos’, che mettono a disposizione complessivamente un’ottantina di posti, ai quali si aggiungono i 60 legati al secondo livello di accoglienza, che fa invece capo ad Asp. "Gli arrivi sono costanti – conferma Patrizio Orlandi di Dialogos - e per dare un ordine di grandezza, a livello provinciale ogni settimana registriamo una ventina di nuovi ingressi. Sono un numero significativo, che però non causa situazioni emergenziali, perché il tasso di avvicendamento è molto elevato".

Tante persone in effetti considerano Cesena solo come una tappa di passaggio verso altri lidi, in altre zone d’Italia o all’estero, magari con l’intento di ricongiungersi a familiari o conoscenti. "A chi resta – riprende Orlandi – riusciamo a garantire un servizio di accoglienza più che dignitoso, accompagnandolo nel percorso che porta da una parte alla richiesta di approvazione della propria domanda di permanenza in Italia e dall’altra alla ricerca di un lavoro. Il tema dell’impiego in effetti è spesso il meno complesso da affrontare, perché le offerte non mancano e favoriscono il radicamento".

E’ un buon punto di partenza, che resta però ancora ben lontano rispetto a quello d’arrivo: "Il problema della casa è un gigantesco scoglio – conferma Giorgio Pollastri della ‘Papa Giovanni’ e lo dimostra il fatto che anche chi riesce a portare a termine il percorso burocratico di regolarizzazione nel Paese e trova lavoro, ugualmente fatica tanto a trovare un alloggio. Il che porta a due problemi. Da una parte serve più tempo per liberare i posti letto delle strutture di accoglienza e dall’altro si alimenta l’esercito di persone costrette a vivere in luoghi abbandonati a contatto con un crescente numero di ‘invisibili’".

Perché il tema dell’accoglienza va a braccetto con le problematiche legate a chi si vede respinta la domanda di legalizzazione della propria posizione: "Tra la struttura di Bagnile ricavata nella ex canonica e gli spazi del vescovado – prosegue Pollastri – mettiamo a dispositore circa 25 posti letto, che offriamo a tutti, aiutando anche chi si trova in situazione di clandestinità per accompagnarlo verso la risoluzione dei suoi problemi. Nel 2022 attraverso i permessi speciali siamo riusciti a sanare una ventina di posizioni. Questa opzione però non c’è più e dunque il problema è destinato ad aumentare. Servono soluzioni a livello europeo". Pollastri e la moglie gestiscono anche una casa famiglia, sempre in vescovado: "Intorno al tavolo ci riuniamo in sette. Accogliamo tanti giovani che trovano lavoro, che si integrano, che vogliono restare. Ma che hanno davanti strade fatte di tantissime salite".