Accoglienza, una promessa non mantenuta

Emanuele Chesi

Amiamo rappresentarci come un popolo accogliente e solidale nei confronti degli stranieri. Anche la politica, al di là degli slogan, si dichiara aperta a chi ‘ha voglia di lavorare’. Sasha, il profugo ucraino che racconta la sua storia a pagina 5, un lavoro l’ha già trovato. Ma non può essere assunto perché non ha il permesso di soggiorno che l’Italia aveva promesso, un anno fa, a tutti gli ucraini in fuga dalla guerra. Potrebbe cavarsela da solo, dare il suo contributo alla comunità, invece deve ricorrere all’aiuto della Caritas. E molti ucraini raccontano storie come la sua. Ecco, spesso più dei proclami e delle battaglie ideologiche, sono la burocrazia e la rigidità miope degli apparati a ostacolare l’accoglienza e l’integrazione.