"Accolta la nostra proposta: rateizzazione dei tributi più semplice per i cittadini"

Riscossione dei tributi, passa la richiesta di Cambiamo di modifica del regolamento dell’articolo 47 sulla rateizzazione di entrate comunali patrimoniali arretrate accolta dalla giunta: "Non siamo ancora allo Sportello Unico – afferma il consigliere Luigi Di Placido – ma è un passo importante verso la semplificazione del comparto. Recependo la mia richiesta di modifica del regolamento, viene accolto il principio di semplificazione per cui, in caso di più debiti di tipo diverso, le richieste di rateizzazione si potranno presentare con un’unica comunicazione e non necessariamente solo attraverso domande distinte. Inoltre, in caso di più debiti della stessa tipologia si potrà fare ma un unico versamento complessivo".