Accoltella un uomo e scappa: scattano le ricerche in tutto il Cesenate

Cesena, 10 ottobre 2025 - Accoltella un uomo e scappa: ricerche in corso nel Cesenate. I fatti, avvenuti in un parco di Cesena, risalirebbero alla notte tra martedì e mercoledì. Ferito un 30enne tunisino, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini. Si cerca un uomo, probabilmente straniero. Sul fatto indagano i carabinieri. I militari stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire all'autore, descritto come giovane, con capelli intrecciati e abbigliamento scuro. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, senza fissa dimora ma da anni gravitante su Cesena e già nota alle forze dell'ordine per episodi legati alla droga, avrebbe avuto una violenta lite con un altro uomo nei pressi del 'Chiosco Savelli', intorno a mezzanotte e mezza. Nel corso della colluttazione, l'aggressore avrebbe inferto almeno quattro coltellate al fianco e alla schiena del 30enne, per poi tentare di raggiungerlo anche durante i soccorsi, gridando di voler "finire il lavoro". L'uomo, trovato in stato confusionale e probabilmente sotto effetto di alcol o stupefacenti, è stato intubato e ricoverato in prognosi riservata. Gli investigatori non escludono che all'origine della lite possano esserci motivi legati allo spaccio di droga o un diverbio degenerato tra persone in stato di alterazione.