Accoltellata durante una rapina: 18enne ancora in ospedale. Arrestato 26enne

Savignano sul Rubicone, 26 giugno 2025 – È ancora ricoverata nel reparto di chirurgia dell'ospedale Bufalini di Cesena la 18enne aggredita e accoltellata durante una tentata rapina lunedì sera a Savignano sul Rubicone.

I carabinieri di Savignano e del Norm di Cesenatico hanno arrestato un 26enne cittadino marocchino, quale presunto autore dei reati di “rapina aggravata”, “lesioni personali aggravate” e “porto abusivo e detenzione di armi”.

Cos’è successo

La giovane, ancora sotto choc, ha riportato diverse ferite da taglio al torace e all'addome, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta lunedì sera poco dopo le 21, nei pressi di piazza Sandro Pertini, mentre la ragazza stava tornando a casa.

Secondo le accuse un 26enne, di origine marocchina e residente in zona, l'avrebbe sorpresa per rubarle la borsa e il cellulare. Al tentativo di difendersi, l'uomo avrebbe reagito colpendola con un coltello, per poi dileguarsi.

La segnalazione di un cittadino

I carabinieri sono stati allertati da un privato cittadino che aveva notato la giovane ragazza, a terra in lacrime, che poco prima era stata aggredita e ferita da uno sconosciuto.

È stata subito soccorsa dal padre e poi dal personale del 118 ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

L’arresto subito dopo

I carabinieri, grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima, hanno rintracciato poco dopo l'aggressore mentre tentava la fuga in bicicletta, ancora in possesso della refurtiva e dell'arma usata. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e condotto in carcere a Forlì. Ieri, il giudice ha convalidato l'arresto: il 26enne resta in custodia cautelare in attesa del processo per rapina e lesioni aggravate.