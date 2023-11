Accoltellato dal padre. Cade a terra sanguinante dopo una lite, si indaga per tentato omicidio

È uscito in strada barcollante come uno zombie e, sanguinante, si è accasciato al suolo davanti all’uscio di casa mentre, con un fil di voce, chiedeva aiuto a una vicina di casa. Questa la scena a cui gli abitanti di Crocetta di Longiano hanno assistito lunedì sera poco dopo le 21 quando, dopo una furibonda lite in famiglia, un uomo di 28 anni è stato accoltellato alla schiena e ad un fianco dal padre 61enne. Ora il padre del ragazzo si trova in carcere a Forlì, dopo l’arresto da parte dei carabinieri di Longiano nella serata di lunedì. Il 61enne è accusato di tentato omicidio, aggravato dal fatto di aver agito nei confronti del discendente, sarà sentito nelle prossime ore dal pubblico ministero. L’uomo, difeso dall’avvocato Lorella Mengozzi, è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che con ogni probabilià si terrà nella mattinata di domani.

Sembra che tra padre e figlio ci fossero dissapori e tensioni, dovute anche al fatto che il padre si lamentava perché il giovane non aveva un lavoro.

Il figlio di 28 anni è stato accoltellato al culmine di una lite furibonda. Padre e figlio hanno avuto una discussione fortissima all’interno delle mura domestiche nella loro abitazione di Crocetta, dove, come unica testimone, c’era la madre del ragazzo e moglie dell’indagato. Inutili i tentativi della donna di calmare i ’suoi’ due uomini. Mentre volavano parole pesanti, il padre avrebbe afferrato un coltello da cucina e accoltellato il figlio nella schiena e su un fianco. Non si sa quali siano stati i motivi della discussione o se il padre abbia agito nel tentativo di difendersi da un’aggressione del ragazzo. Pare che il giovane sia stato colpito con un’unica coltellata, che però lo avrebbe ferito in più punti, tanto da rendere necessario l’immediato intervento del 118, i cui sanitari sono stati allertati dai vicini di casa.

I carabinieri della compagnia di Longiano che sono intervenuti sul posto coadiuvati dal comando centrale della compagnia di Cesenatico, indagano sulla vicenda e attendono che le condizioni del ragazzo migliorino per sentire la sua versione dei fatti. Il 28enne si trova ricoverato al Bufalini in prognosi riservata, in rianimazione dopo aver subito un intervento delicato. Non sarebbe in pericolo di vita. I vicini di casa hanno raccontato che già in passato avevano sentito i due famigliari litigare, ma mai la discussione era diventata così feroce e accesa come quella di lunedì sera.