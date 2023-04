Accolti 5 migranti in provincia

Concluso lo sbarco dei 69 migranti nella nave Humanity 1 a Ravenna: cinque saranno trasferiti nelle strutture della nostra provincia. Dallo screening sanitario non sono emersi casi di Covid nè la necessità di ricorrere a ricoveri presso l’ospedale. La Prefettura di Ravenna ha organizzato il trasporto con pullman al Centro Mattei di Bologna di 38 migranti destinati alle provincie di Bologna, Modena, Piacenza Parma e Reggio Emilia, mentre quelli destinati a Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini saranno prelevati direttamente al Terminal Crociere a cura dei gestori dei vari centri di accoglienza delle tre provincie. "Come sempre finora - ha dichiarato il prefetto Castrese De Rosa- la macchina organizzativa messa in campo ha risposto con efficienza e tempestività, in poco tempo è stato così possibile riallestire il Terminal Crociere come già nei precedenti sbarchi del 31 dicembre e del 18 febbraio. Voglio ringraziare tutto il personale coinvolto nello sbarco e nell’accoglienza per la straordinaria professionalità dimostrata. Tutto ha funzionato alla perfezione, lo sbarco dalla nave è stato ultimato alle ore 10.50 e subito dopo sono iniziati gli screening sanitari e gli adempimenti di polizia".