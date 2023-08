Accordo tra Ausl e sindacati "Politiche sociali e sanitarie integrate"

Si sono messi intorno ad un tavolo, che per l’occasione ha scelto come sede le strutture Ausl di Pievesestina, e hanno fatto il punto dei futuri sviluppi della sanità territoriale in un momento cruciale della transizione socio-economica, demografica, epidemiologica, culturale e organizzativa, che sta cambiando faccia alle esigenze socio sanitarie della nostra sub regione come del resto dell’Italia.

Gli animatori del summit - il presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna, Michele De Pascale, il direttore generale dell’Ausl Tiziano Carradori, e i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil di Cesena, Ravenna, Forlì e Rimini - alla fine del confronto hanno sottoscritto un accordo quadro nel quale, innanzitutto, viene riconosciuto il valore della partecipazione dei sindacati nelle relazioni tra Ausl e CTSS, organismo di cui fanno parte i comuni per coordinare le politiche sociali e sanitarie romagnole.

Tredici i punti dell’accordo cui fa da timone la verifica costante del grado di integrazione tra le politiche sociali e quelle sanitarie attraverso un confronto almeno trimestrale tra le parti. Tra essi figura l’assetto macro-organizzativo dell’Ausl Romagna diviso in distretti coincidenti ciascuno con la presenza di un ospedale. Ma gli stessi presidi ospedalieri distrettuali hanno un preciso riferimento negli ospedali polispecialistici (come nel caso del Trauma Center del Bufalini) per l’effettuazione di quei trattamenti per i quali la sede distrettuali non garantisce le condizioni richieste.

Punto importante è anche la verifica dell’assistenza territoriale (Nuclei cure primarie, Aggregazioni funzionali territoriali, Medicine di gruppo, Unità complesse di cure primarie) che si presenta sempre più necessaria nell’obiettivo di lasciare all’ospedalizzazione solo le necessità più complesse. Anche le Case di comunità, punti di riferimento della medicina territoriale, sono tra i punti considerati: l’accordo prevede che sia definita la dotazione di professionisti e servizi secondo la programmazione regionale con relativa tempistica di attivazione.

Non poteva mancare l’attenzione al sostegno per i medici di Medicina Generale, sommersi dai pazienti a causa dell’impossibilità di trovane disponibili quanti il territorio ne richiederebbe. L’accordo prevede per loro lo sgravio degli adempimenti burocratici e l’attivazione di sistemi di diagnosi rapida come la telemedicina. Ed ecco anche un accenno alla digitalizzazione della rete territoriale a supporto di una reale integrazione socio-sanitaria. Ma anche il funzionamento dei servizi territoriali attraverso personale dipendente, evitando il ricorso ad altre tipologie di rapporto lavorativo, come la consulenza, di cui ultimamente si è abusato per la carenza di laureati in medicina.

Ultimo punto, l’interazione tra le farmacie e i medici di medicina generale. In questo senso viene ribadito il ruolo che potrà essere assegnato alle farmacie convenzionate con l’Ausl secondo la logica della "farmacia dei servizi". "Questo accordo siglato con le organizzazioni sindacali - afferma il presidente della Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria Ausl Romagna Michele de Pascale - getta le basi per dare impulso allo sviluppo dell’assistenza territoriale. In una situazione così complessa per il nostro Servizio Sanitario Nazionale, credo che si debba lavorare insieme, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo, per trovare le forme e le modalità migliori atte ad assicurare prossimità e qualità delle cure alla nostra popolazione".

Elide Giordani