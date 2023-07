Accrediti agli sfollati Il Comune anticipa i contributi statali alle famiglie danneggiate

"Anticipiamo i contributi statali andando incontro alle famiglie danneggiate": così ieri il sindaco Enzo Lattuca ha annunciato l’avvio dell’erogazione dei primi sostegni economici (Contributi per l’Autonoma Sistemazione) spettanti ai nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in seguito all’alluvione del 16 maggio scorso. Il Comune ha fatto ricorso per questa operazione alla raccolta fondi partita all’indomani dell’esondazione e che oggi ha raggiunto un totale di un milione e 54mila euro. Questo è il ‘tesoretto’ che si può mettere a disposizione dei 433 nuclei familiari che hanno richiesto i primi 213.171 euro come rimborso per le spese sostenute per la sistemazione abitativa nei mesi di maggio e giugno.

"Con l’esplicito intento di abbattere i tempi di attesa e di dare una immediata risposta alle famiglie colpite dagli eventi di maggio – ha detto il sindaco Enzo Lattuca – diamo avvio a questa prima tranche di accrediti. Grazie alle molte donazioni destinate da privati, imprese ed enti del Terzo settore di tutta Italia alla raccolta fondi comunale, siamo oggi in grado di intraprendere una misura che anticipa nettamente l’erogazione dei contributi statali. Sono tante a Cesena le famiglie che ancora oggi, a cinquanta giorni dall’alluvione, vivono fuori casa: il nostro unico obiettivo è di fare in modo che tutti sentano il nostro immediato sostegno".

Gli importi previsti al mese sono di 400 euro per nuclei familiari composti da una sola persona, 500 euro per 2 persone, 700 euro per 3 persone, 800 euro per 4 persone, 900 euro per nuclei di 5 o più persone. Il contributo viene aumentato di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare di età superiore a 65 anni, oppure una persona con disabilità o con invalidità non inferiore al 67%.

Intanto è partita anche dalla Regione l’operazione per la distribuzione agli alluvionati delle prime quote dei contributi previsti fino a un massimo di cinquemila euro. A undici giorni dalla chiusura, il 30 giugno scorso, del termine iniziale fissato per presentare la domanda di primo indennizzo, sono stati disposti ieri i bonifici iniziali, per un valore di oltre 8 milioni di euro, a favore di quasi 2.700 cittadini colpiti dall’alluvione e dall’eccezionale ondata di maltempo. Dalla Regione specificano che questa è solo la prima tranche dell’erogazione dei fondi: le operazioni di pagamento continueranno infatti nelle prossime settimane e i cittadini che hanno presentato domanda vedranno accreditarsi l’indennizzo sul proprio conto corrente, a titolo di contributo di immediato sostegno. Sono infatti oltre 16mila le domande arrivate sempre entro il 30 giugno.

L’importo, di 3mila euro, è un acconto che potrà arrivare a un saldo di 5mila euro per chi ha avuto la dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti e quindi inutilizzabile. Non, quindi, il risarcimento completo dei danni, ma il contributo concorre alle prime spese necessarie al ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo. Il risarcimento completo dei danni subìti sarà sottoposto poi alla procedura che vedrà l’intervento del Commissario appena nominato (il generale Figliuolo) secondo i criteri che verranno disposti dal governo.

Per quanto riguarda invece gli indennizzi per la perdita dell’auto e l’acquisto di un nuovo mezzo, la Regione ha annunciato che farà ricorso agli introiti della raccolta fondi regionale (che ha raggiunto 48 milioni di euro). La metà del fondo verrà destinata comunque a interventi di ripristino del patrimonio pubblico, a partire da scuole e impianti sportivi.