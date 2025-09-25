Accuse di terrorismo e traffico d’armi. Arrestata anche la moglie di Spinelli

Senni

Colpo di scena nell’intricata vicenda giudiziaria di Giancarlo Spinelli, 59 anni, originario di Cesena, detenuto in Venezuela da un anno e sette mese con l’accusa di terrorismo, tradimento della patria, traffico d’armi e associazione a delinquere. Anche la moglie Maria Alejandra Portillo è stata arrestata con un grande clamore mediatico. A dare la notizia ai media venezuelani è stato lo stesso ministro dell’interno Diosdado Cabello, braccio destro del dittatore Nicolas Maduro.

Proprio Maria Alejandra Portillo aveva sollevato il caso della detenzione del marito, inizialmente recluso nel penitenziario Helicoide e e poi trasferito nel carcere di comunità Yare III, dove viveva in condizioni difficilissime. La moglie ha lanciato nei mesi scorsi un appello urgente per il rilascio e l’assistenza medica del marito, affetto da molteplici problemi di salute e bisognoso di cure. Ma le cure gli sono state negate. Spinelli è poi stato trasferito in un’altra prigione a luglio, La Planta a Caracas. Nelle sue ultime dichiarazioni raccolte dal Carlino (il 31 luglio scorso) la donna confermava "che le sue condizioni di salute sono ancora precarie, ma in quel carcere sono un po’ più attenti alla cura delle persone". Giancarlo Spinelli è nato a Cesena ma risiede a Caracas da quando era bambino, dopo essere emigrato con la famiglia. In Venezuela lavorava come architetto per un piccolo Comune vicino a Caracas. Persona semplice, benestante, con la passione per le armi, che da quanto spiegano i familiari, aveva trasformato in un hobby: Spinelli riparava e modificava le armi anche per l’esercito.

La notizia dell’arresto della moglie di Spinelli è comparsa sulla testata venezuelana UltimasNoticias: qui il ministro Diosdado Cabello mostra una foto di Giancarlo Spinelli e Maria Alejandra Portillo entrambi detenuti. Secondo il giornale venezuelano la coppia sarebbe collegata ad una operazione avvenuta a settembre 2024 durante la quale venne catturato un ufficiale militare statunitense (Wilber Joseph Castaneda). In quella occasione catturarono anche Giancarlo Spinelli, e furono sequestrati 400 fucili spediti dagli Stati Uniti. Insieme al primo lotto di armi sequestrato nel settembre del 2024, spiega la testata venezuelana, sono stati anche sequestrati alcuni lotti di munizioni per fucili calibro 50. Il ministro Cabello ha sottolineato che in una tenuta di Tiapua si trovavano in totale 2.523 cartucce assemblate e materiali per produrne 98.000. Per Giancarlo Spinelli è stata avviata solo una fase istruttoria, e solo a fine luglio a Spinelli è stato nominato un avvocato in attesa dell’inizio del processo, ma poi non si sono più avute notizie.

Maria Alejandra Portillo, architetto, ha chiesto in passato aiuto alle autorità italiane perché facessero da tramite con il Governo venezuelano per far uscire di prigione il marito dato che soffre di gravi problemi di salute. "L’unica soluzione sarebbe negoziare un accordo umanitario con l’aiuto del Governo italiano. Il Consolato si è comportato molto bene – dice Maria Alejandra Portillo – ma per ora è riuscito a fare ben poco".

Nei mesi scorsi alla moglie di Spinelli era concesso far visita al marito in carcere ogni due settimane per portargli cibo e medicine. L’ultima visita è stata a fine luglio. "Gli ho portato alcune medicine – ha detto -, lui è molto debole. In questa terribile vicenda che riguarda mio marito, sono coinvolte persone che lui neppure conosce. Hanno mosso accuse basate su imputazioni assurde e ingiuste". Spinelli non ha mai avuto problemi con la giustizia. "Qui in Venezuela i benestanti vengono arrestati con le scuse più assurde – ha raccontato la moglie di Spinelli -, o consegni grosse somme di denaro o resti in carcere a vita. La verità è che nessuno ha chiesto soldi, né alcun tipo di negoziazione". La discesa in campo del ministro Cabello fa ora pensare che la posizione di Spinelli e della moglie si sia ulteriormente aggravata.