Acieloaperto. L’Eco di Joan Thiele risuona alla Rocca

Un viaggio nella sperimentazione tra cantautorato ed elettronica tutta da ballare. Sabato e domenica il festival di Acieloaperto torna in pista con due concerti alla Rocca Malatestiana di Cesena. Protagonisti sul palco la cantautrice Joan Thiele, già sul palco dell’ultimo festival di Sanremo, e il produttore musicale ‘Okgiorgio’. Per entrambi gli artisti si tratta degli unici concerti estivi previsti in Romagna. Si comincia, quindi, sabato sera con il concerto di Joan Thiele, anticipata in apertura dal concerto di ‘Laguna bollente’. La cantautrice poliedrica, cresciuta tra Colombia e Italia, presenta il disco ‘Joanita’, il primo interamente in italiano. La musica di Joan Thiele spazia tra spazia tra RnB, soul, allusioni jazz e vocazione internazionale, con un impianto cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano degli anni ‘60 e ‘70 da Piero Umiliani a Piero Piccioni. A Sanremo l’artista ha presentato il brano ‘Eco’, che incarna perfettamente le sue inclinazioni musicali.

Domenica, invece, spazio alla dance e all’elettronica senza confini di Okgiorgio. Nome d’arte di Giorgio Presenti, l’artista ricombina e riassembla suoni elettronici o voci eteree, in un progetto intimo e personale, ma tutto da ballare. Il concerto alla Rocca sarà l’occasione per osservare dal vivo il nuovo assetto del musicista, che vedrà Okgiorgio impegnato in una postazione inedita, insieme a due batteristi e a visual d’impatto, pensati per rendere l’esperienza dal vivo sempre più unica e coinvolgente. Ad aprire lo spettacolo l’esibizione di ‘Lowtopic’. I biglietti per i concerti sono disponibili sul sito di Ticketone. Acieloaperto continua la settimana prossima, con i concerti a Villa Torlonia di Franz Ferdinand e Lucio Corsi, previsti rispettivamente per il 29 e il 30 agosto. Il concerto di Lucio Corsi è sold out da diverso tempo.