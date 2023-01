Acistom, mezzo secolo di lotta ai tumori

di Quinto Cappelli

Quest’anno compie 47 anni l’Acistom, l’Associazione stomizzati di Cesena, fondata nel 1976 da Giordana Giulianini, la battagliera donna che ancora si batte non solo per i diritti sanitari degli oltre 200 soci, ma anche e soprattutto per il loro benessere psicologico, umano e sociale. La benemerita associazione di volontariato per la prevenzione del tumore e sostegno a incontinenti e stomizzati negli anni del massimo splendore è arrivata anche a 700 iscritti, mobilitati dallo slogan ‘il tumore si può vincere. Tu con noi’. Sabato scorso ha organizzato un incontro nel pomeriggio, presso la sala Hobby Terza Età di viale Gramsci 293, zona ippodromo di Cesena, in un clima di festa (animata dai Pasqualotti di Ponte Abbadesse), per aprire l’anno sociale e ascoltare un’appassionata relazione sulla salute, a cura del dottor Carlo Lusenti. Lo specialista e direttore di urologia al Bufalini ha elogiato e ringraziato i volontari dell’associazione, "non solo per come sapete affrontare la malattia, ma per come aiutate gli altri ad affrontarla". La nota positiva di quell’incontro, aperto dalla presidente Giulianini, affiancata dalla giornalista Zina Righi, è stato il clima di famiglia che si respirava a stare con quelle persone, con quei volontari indaffarati non solo ad organizzare le attività interne, ma soprattutto a parlare con gli amici che non vedevano da tempo, a raccontare le cose belle e brutte della vita e a commentare i fatti grandi del mondo e quelli più intimi della propria vita quotidiana e familiare. Sono venuto così a sapere dalla presidente Giordana che 20 fra i volontari più attivi hanno venduto 8mila biglietti della loro lotteria, il cui ricavato serve per finanziare le attività sociali. Alcune delle socie più attive sono andate nelle piazze della città e perfino allo stadio, durante le partite del Cesena, per vendere i biglietti. "Anzi – raccontano alcune – siamo state accolte proprio bene e ne abbiamo venduti tanti". Acistom pubblica addirittura un periodico in 1.500 copie, con alcuni numeri all’anno, dal titolo ‘La Porta Giusta’, per raccontare le attività dell’Associazione, per fornire informazioni sanitarie e per offrire articoli su una visione positiva della vita. In questo contesto Acistom organizza anche incontri e attività concrete per prevenire la solitudine, l’isolamento e perfino la depressione. Due esempi per confermare questa visione positiva della vita: il pranzo sociale di domenica 12 marzo e il soggiorno a Roma da domenica 14 a martedì 16 maggio. Acistom sta organizzando anche progetti in convenzione con l’Ausl della Romagna sulla prevenzione e riabilitazione delle malattie intestinali ed urinarie.